Комисията събира информация и от НАП за продажбите на бензин и дизел на дребно, за да сравни движението на цените по веригата

173 Снимка: Благой Кирилов/БТА

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) разширява проучването си на пазара на горива и е поискала подробна информация от 7 компании, както и обобщени данни от Националната агенция за приходите (НАП). Целта е да се изясни как се формират цените на бензина и дизела и как се променят те по веригата от доставките на едро до продажбите на дребно, съобщиха от регулатора.

Данни са изискани от "Сакса", "Бент Ойл", "Булмаркет ДМ", "ОМВ България", "Ромпетрол България", "ЕКО България" и "Инса Ойл". Проучването се извършва заради постъпили сигнали в КЗК, както и заради международната обстановка, която оказва влияние върху пазара на горива в Европа и България.

Антимонополният регулатор проверява условията за доставка и внос на горива, цените на едро и връзката им с цените, на които бензинът и дизелът се продават на крайните потребители.

От 7-те компании КЗК е поискала подробна информация за техните доставчици, покупните и продажните цени на едро, внесените количества горива и отделните разходи и други икономически фактори, които участват във формирането на цените. Данните обхващат периода от 1 май до 28 септември 2026 г.

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Отделно от НАП комисията е поискала обобщена информация за продажбите на горива на дребно през същия период. Така КЗК ще може да сравни движението на цените на едро и дребно и да проследи как се променят те по различните етапи на пазара.

Новите данни ще допълнят вече изисканата информация от "Лукойл България" и "Лукойл Нефтохим Бургас", както и резултатите от предишното проучване на пазара на горива. Въз основа на него през май КЗК предложи пакет от 23 антикризисни мерки.

Всички поискани данни трябва да бъдат предоставени на комисията в срок от 7 дни. След като ги получи, КЗК ще анализира динамиката на цените, връзката между цените на едро и дребно, структурата на ценообразуването и устойчивостта на доставките.

На базата на резултатите от анализа комисията ще реши дали и какви последващи действия да предприеме в рамките на правомощията си по Закона за защита на конкуренцията.

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