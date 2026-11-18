Новият механизъм за държавна подкрепа поставя на преден план необходимостта от по-добро планиране на енергийните разходи. Фиксирана или борсово обвързана цена – изборът зависи от начина, по който работи всяко предприятие.

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Новата програма за компенсации на електроенергията за бизнеса вече е в сила, но за разлика от предходните механизми не осигурява ежемесечно облекчение на сметките. Основната част от подкрепата ще бъде определена и изплатена след края на десетмесечния период, през който предприятията ще продължат да плащат електроенергията според условията на своите договори.

Тази промяна поставя отново на дневен ред един съществен въпрос: доколко българският бизнес управлява риска от колебанията в цените на електроенергията и доколко разчита на последващи държавни компенсации?

Според експертите на TOKI, компания за търговия и доставка на електроенергия, изборът на подходящ договор е сред най-важните решения за предвидимостта на енергийните разходи. А различните модели на ценообразуване дават на предприятията възможност да изберат какъв пазарен риск са готови да поемат.

Какво променя новата програма за компенсации?

Програмата обхваща периода от 1 септември 2026 г. до 30 юни 2027 г. и предвижда компенсиране на небитовите потребители при определени условия, когато средната борсова цена на електроенергията надвиши базовата стойност от 122,71 евро/MWh без ДДС.

Максималният размер на компенсацията е до 80% от разликата между средната цена за базов товар на сегмента "Ден напред" на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) за целия период и определената базова стойност. При клиентите с по-ниска индивидуална среднопретеглена цена се прилага допълнително ограничение, съобразено с реалната им цена.

Съществената особеност е, че конкретният процент на компенсиране ще бъде определен от Министерския съвет след приключване на периода, в зависимост от наличните средства във Фонд "Сигурност на електроенергийната система". Индикативният бюджет на програмата е до 140 млн. евро.

Предвидено е изключение за месеците, през които средната борсова цена за базов товар надхвърли 180 евро/MWh. В тези случаи се предоставя текуща компенсация в размер на 80% от разликата над този праг, която впоследствие се отчита при окончателното изчисляване на подкрепата.

За предприятията това означава, че основната компенсация не може да бъде предварително заложена като сигурно намаление на месечните разходи. Компаниите трябва да разполагат с необходимия финансов ресурс за текущите си плащания, независимо от очакваната държавна подкрепа.

Компенсацията намалява разхода, но не променя договора

Независимо от механизма за компенсиране, цената, която бизнесът плаща за електроенергия, продължава да се определя от избрания договор с доставчика.

При договорите, обвързани с борсовите цени, предприятията са изложени на пазарните колебания. Цената може да бъде по-ниска в определени периоди, но може и да нарасне значително в часовете на високо търсене или ограничено предлагане.

При договорите с фиксирана цена бизнесът предварително договаря цената на електроенергията за определен период. Това ограничава пряката зависимост от краткосрочните борсови колебания, но също означава, че компанията няма да се възползва автоматично от евентуално понижение на пазарните цени.

И двата модела имат своите предимства и ограничения. Затова изборът не трябва да се основава единствено на очакванията за посоката на борсовите цени, а на потреблението, финансовото планиране и възможностите на конкретното предприятие.

Един пазар, различни бизнес потребности

Разликите между отделните предприятия са съществени дори когато годишното им потребление на електроенергия е сходно.

За производствена компания с непрекъснат режим на работа електроенергията може да представлява значителна част от себестойността на продукцията. При такъв модел възможността за предварително планиране на разходите често е по-важна от потенциалната полза от краткосрочните пазарни спадове.

За друго предприятие, което може да организира част от производствените си процеси в различни часове, договорът с борсово обвързана цена може да предостави възможност за оптимизация.

Тук обаче има важна особеност. Реалната полза от преместването на потреблението зависи не само от борсовите цени, но и от начина на измерване и фактуриране. При обекти със стандартизиран товаров профил почасовите промени в действителното потребление невинаги се отразяват пряко върху цената във фактурата.

За по-малките предприятия, като магазини, заведения, хотели и обекти за услуги, възможностите за промяна на работния график често са ограничени. При тях предвидимостта на цената и ясните договорни условия могат да имат по-голямо значение от активното следене на борсовия пазар.

Това показва защо универсалният подход към снабдяването с електроенергия невинаги е ефективен.

От стандартна доставка към избор според потреблението

Развитието на свободния електроенергиен пазар предоставя на бизнеса различни възможности за управление на разходите.

TOKI предлага модели за доставка както с фиксирана, така и с борсово обвързана цена, които позволяват на компаниите да изберат подход според своите приоритети.

За предприятията, които поставят на първо място предвидимостта, фиксираната цена осигурява предварително известна стойност на електроенергията за договорения период. Това улеснява бюджетирането и планирането на производствените разходи.

Борсово обвързаните планове дават възможност на бизнеса да следва пазарните цени и при подходящ профил на потребление да се възползва от периодите с по-ниски стойности. Този избор обаче предполага готовност за поемане на ценови риск.

За компании, които търсят по-дългосрочна предвидимост и достъп до възобновяема енергия, съществуват и допълнителни договорни инструменти. Сред тях е разработеният от TOKI модел "Сподели енергия", който позволява на няколко бизнес потребители да получават електроенергия от ВЕИ производител при предварително договорени условия. Така част от предимствата на PPA договорите стават достъпни и за предприятия с по-малки обеми на потребление.

Общото между тези решения е, че подходящият модел се определя не само от цената в офертата, но и от начина, по който компанията използва електроенергия.

Какво трябва да анализира бизнесът, преди да избере договор?

Първата стъпка е преглед на действителното потребление и условията по настоящия договор.

Освен общото количество електроенергия значение имат разпределението на потреблението през деня, сезонните колебания, възможността за преместване на определени процеси и делът на енергийния разход в общите разходи на предприятието.

Не по-малко важно е да се изясни как се формира крайната цена, кои компоненти са фиксирани и кои зависят от пазара, както и какви са условията за срока и промяната на договора.

Подобен анализ позволява да се сравнят различни варианти не само при средни пазарни цени, но и при сценарии на значително поскъпване или поевтиняване на електроенергията.

За малките и средните предприятия, които невинаги разполагат със собствен енергиен експерт, ролята на доставчика е да помогне при оценката на тези фактори и да представи разбираеми алтернативи.

Предвидимостта започва преди следващата компенсация

Държавните механизми за подкрепа остават важен инструмент за ограничаване на последиците от високите цени на електроенергията. Те обаче не могат да заместят управлението на разходите и риска на ниво отделно предприятие.

Новата програма прави това разграничение особено видимо. Докато окончателният размер на компенсацията ще бъде определен след приключването на периода, предприятията трябва да продължат да планират и заплащат текущото си потребление.

Затова все по-голямо значение придобива изборът на договор, който съответства на реалния начин на работа на бизнеса.

TOKI предлага на компаниите анализ на потреблението и възможност за сравнение на различни модели за доставка на електроенергия. Целта е всяко предприятие да може да вземе информирано решение според нуждите си, вместо да разчита единствено на развитието на борсовите цени или на бъдещи компенсации.

Повече информация за възможностите за снабдяване с електроенергия за бизнеса може да бъде намерена на toki.bg.

Съдържание на: TOKI Съдържание на:

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