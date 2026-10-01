Китайските петролопреработващи компании са преустановили износа на горива през октомври, за да попълнят запасите си. Кога ще бъдат възобновени доставките ще зависи от обемите на преработката, съобщава "Ройтерс", позовавайки се на свои източници.
Държавната петролна компания PetroChina е отменила на 30 септември няколко доставки на бензин и авиационно гориво, планирани за октомври. Друга голяма рафинерия - Zhejiang Petrochemical Corp, не е планирала доставки през празничната седмица от 1 до 7 октомври.
Това не е първият случай, в който Китай ограничава износа на горива заради необходимостта да осигури вътрешния пазар. Подобно решение беше взето и през март, когато доставките на суров петрол бяха нарушени заради конфликта в Близкия изток. Изключение и сега е направено за доставките към Хонконг и Макао.
Новината за ограничаването на китайския износ подкрепи цените на петрола. Брентът поскъпна с 1,8% до 99,81 долара за барел, докато фючърсите на американския лек суров петрол WTI се повишиха с 0,5% до 90,87 долара за барел.