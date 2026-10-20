Кирил Равначки: България има нужда от диверсифицирани маршрути за природен газ
Зелената идея не бива да изостава, но тя трябва да бъде поставена на същото ниво като достъпната енергия, каза изпълнителният директор на "Булгартрансгаз"
Втечненият природен газ (LNG) може да измине хиляди километри, но не може да достигне дестинация без излаз на море, ако не е инфраструктурата на компании като нашата. Ние сме тези, които предоставят възможността, различните алтернативи и осигуряват различните сценарии за потребителите, така че те да получават доставки на газ — по най-достъпния и конкурентен начин. Това заяви Кирил Равначки, член на управителния съвет и изпълнителен директор на "Булгартрансгаз" ЕАД по време на тематичния панел "Енергийна сигурност и независимост: изграждане на устойчиви икономики", част от Глобалната среща на върха за иновации 2026, която се провежда днес в София.
Според директорът на "Булгартрансгаз", когато предоставяме тази възможност за конкурентоспособност по отношение на маршрутите, ние даваме възможност за по-добра пазарна ликвидност, а по-добрата пазарна ликвидност съответно означава по-добра конкуренция и по-добри резултати за крайните потребители и за икономиките като цяло.
Неотдавнашните прекъсвания на тръбопроводните доставки са показали, че макар България да има диверсифицирано портфолио по отношение на доставките на газ, тя се нуждае и от диверсифицирани маршрути, като компанията вече работи и по тази стратегическа линия: "Заедно с нашия уважаван партньор Главболгарстрой реализирахме проект, който преди почти година беше само идея, а сега вече е нещо реално — Вертикалният коридор. Увеличихме капацитета от Гърция към България, както и към Румъния — с 40% на гръцката граница и с близо 90% към Румъния." По думите му това е показател за значението на решаването на проблеми на местно ниво за постигането на значителни резултати на регионално ниво.
Той коментира още различните активи в рамките на тази инфраструктура: втечнен природен газ (LNG), газопровод и съхранение: "Всичко това взето заедно и обединено за целия регион предоставя възможност за по-добро икономическо развитие. Само ако работим заедно и си сътрудничим, това ще изгради устойчивостта, която е толкова необходима за целия регион, който се превръща — вместо в периферия — в самото ядро на енергийната устойчивост за цяла Европа.
На въпрос дали енергийната сигурност не измества енергийния преход като основна задача в сектора, Равначки отговори: "Ако погледнем исторически, имаме два енергийни прехода: единият от дърва към въглища, а другият от въглища към петрол. Всеки от тях отне около 100 години. И всеки преход по-скоро представлява надграждане. Така че сега смятам, че трябва да се поучим от историята и да приложим същия принцип. Да, разполагаме с много по-малко време, но в същото време, за да имаме достъпен енергиен микс, трябва да имаме надграждане. Зелената идея не бива да изостава, но тя трябва да бъде поставена на същото ниво като достъпната енергия, с която разполагаме днес."