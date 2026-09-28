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Петте големи западни петролни компании - Би Пи (BP), "Шеврон" (Chevron), "ЕксънМобил" (Exxon Mobil), "Шел" (Shell) и "ТоталЕнержи" (TotalEnergies) - се очаква да реализират обща печалба от около 53 млрд. долара през 3-тото тримесечие, според оценки на "Ар Би Си Кепитъл маркетс" (RBC Capital Markets). Това е повече от 48 млрд. долара през предходното тримесечие и над 2 пъти повече спрямо същия период на миналата година.

Въпреки неочаквано високите приходи компаниите засега действат предпазливо. След началото на войната в Иран в края на февруари те насочват значителна част от свободните си средства към погасяване на задължения, вместо към мащабно разширяване на инвестициите. Според прогнозите на Групата на Лондонската фондова борса (LSEG) общият дълг на сектора може да спадне до около 150 млрд. долара през 3-тото тримесечие при 200 млрд. долара през 1-вото тримесечие, пише "Ройтерс".

Тази стратегия беше логична в първите месеци на конфликта, когато цените на енергийните суровини се движеха рязко при всяка новина, а пазарите до голяма степен разчитаха на очакването на американския президент Доналд Тръмп, че войната ще бъде краткотрайна.

Конфликтът между САЩ, Израел и Иран прерасна в продължителна регионална криза, при която са засегнати енергийни обекти, рафинерии и морски транспортни маршрути. Част от промените на световните енергийни пазари вероятно ще останат и след края на военните действия - по-високата геополитическа рискова премия, променените маршрути на доставки и по-силният стремеж на държавите към енергийна сигурност.

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Това е от особено значение за петролните компании, които трябва да вземат инвестиционни решения за милиарди долари, а резултатите от тях често се проявяват десетилетия по-късно.

Основният двигател на силните резултати през 3-тото тримесечие са рекордните маржове при рафинирането, особено при дизеловото гориво. Сред големите компании най-силно се очаква да се възползва "ЕксънМобил", която разполага с рафиниращ капацитет от около 4 млн. барела дневно - най-големият сред петте гиганта. Това е сериозна промяна за сектор, който през последното десетилетие постепенно ограничаваше присъствието си в рафинирането. Причините бяха свързани с натиска за намаляване на въглеродните емисии, по-слабата рентабилност и несигурните перспективи пред търсенето на традиционни горива.

Настоящата криза обаче променя сметките, макар и не дотолкова, че да доведе до нов бум на рафинериите в Европа и Северна Америка. Икономическите условия в тези региони правят подобни инвестиции малко вероятни. По-привлекателни стават нови мощности в Азия и Африка, особено когато са обезпечени с дългосрочни договори за доставка на петрол и изкупуване на готовите продукти. Остава обаче въпросът колко дълго ще расте търсенето на горива. В Азия например продажбите на електромобили се увеличават бързо, докато по-високите цени на бензина и дизела също могат да ограничат потреблението.

Конфликтът показа и колко важна е диверсификацията на доставките. Десетилетия наред потребителите, рафинериите и производителите насочваха инвестициите си преди всичко към най-евтините и големи петролни и газови находища. Енергийната сигурност често оставаше на заден план. Сега този модел се променя. След продължителните прекъсвания на доставките купувачите са все по-склонни да плащат повече за сигурни и надеждни доставки. Производителите от своя страна преосмислят зависимостта си от отделни региони.

Това създава стимул за големите международни петролни компании да насочат капитал към нови производствени райони - включително Атлантическия басейн, Африка и Азия, вместо да концентрират инвестициите си в Близкия изток. Компаниите ускоряват разработването на вече открити находища и увеличават проучванията в държави като Намибия, Бразилия, Ангола и Венецуела. Така конкуренцията за петролни и газови ресурси извън Близкия изток вероятно ще се засили. Основният риск е новите проекти да останат рентабилни при бъдещи по-ниски цени на петрола. Междувременно разходите за сондажни платформи, оборудване и квалифицирани кадри се увеличават.

През последните години големите петролни компании се стремяха да разработват нови находища при праг на рентабилност около 40 долара за барел. Този праг обаче може да се повиши заради инфлационния натиск.

Конфликтът променя и световната търговия с енергийни суровини. Азиатските купувачи все по-често получават петрол и втечнен природен газ от Атлантическия басейн. Това означава по-дълги маршрути в сравнение с традиционните доставки от Близкия изток. Времето за транспортиране се увеличава, а цените за използване на танкери достигат рекордни нива.

За компании с големи търговски операции като "Шел" и Би Пи това може да създаде възможности за нови инвестиции в танкери, складове и друга инфраструктура.

По този начин търговията и логистиката могат да се превърнат в допълнителен източник на приходи, който не зависи пряко от добива на петрол и газ.

Досега големите петролни компании подхождаха предпазливо към натрупаните средства. Те намаляват дълговете си, изплащат дивиденти и изкупуват обратно свои акции. Но продължителната промяна на енергийния пазар поставя въпроса дали този изчаквателен подход може да продължи. Компаниите вече разполагат с ресурс за инвестиции, но трябва да решат къде да го насочат - към нови петролни и газови находища, рафиниращи мощности, транспортна инфраструктура, съхранение или търговски операции. Променената среда означава и по-висок геополитически риск, по-дълги вериги за доставки и по-голям натиск върху държавите и бизнеса да гарантират сигурни енергийни доставки. Именно това ще определя как големите петролни компании ще използват сегашните си рекордни печалби и как ще се подготвят за следващото десетилетие.

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