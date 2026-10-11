Според електроенергийната компания недостигът на гориво прави мрежата по-уязвима за прекъсвания

480 Снимка: АП/БТА

Електроснабдяването в Източна Куба бе прекъснато за няколко часа вчера заради авария, предаде Франс прес, като се позова на държавната електроенергийна компания.

Причината е авария, която вече е отстранена.

Спиранията на тока са често явление в островната комунистическа държава, която е обхваната от тежка енергийна криза, отбелязва АФП. От една страна, топлоелектрическите централи, на които се пада огромен дял от производството на електроенергия, са остарели и редовно се повреждат, а от друга, САЩ наложиха преди девет месеца на Куба петролна блокада.

Според електроенергийната компания недостигът на гориво прави мрежата по-уязвима за прекъсвания и забавя усилията за възстановяване, тъй като не позволява използването на резервни генератори.

В страната с население от 9,4 милиона души постоянно има режим на тока, който може да достигне до 20 часа на денонощие. Тези прекъсвания на електроснабдяването на свой ред засягат водоснабдяването и телефонните връзки.

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От началото на тази година е имало седем спирания на тока в цялата страна, а общият им брой от края на 2024 г. е 12, посочва АФП.

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