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Цените на тока и парното за битовите потребители няма да се повишават до юли 2027 г. въпреки поскъпването на природния газ на международните пазари, увери министърът на енергетиката Ива Петрова пред bTV. По думите ѝ държавата разполага с необходимите регулаторни и компенсаторни механизми, за да предпази домакинствата от сътресенията на енергийните пазари.

Кабинетът "Радев"

"Към момента имаме абсолютен ангажимент, че въпреки повишаващите се борсови цени, няма да има ефект върху цените на топлинната енергия и електроенергията за гражданите", заяви Петрова. Енергийният министър обясни, че защитата на потребителите ще бъде осигурена чрез действащите регулаторни механизми и средствата във Фонд "Сигурност на електроенергийната система".

Във фонда постъпват средства от производителите на електроенергия, включително допълнителни приходи, които те реализират при високите борсови цени. "Има достатъчно приходи", увери Петрова, попитана дали фондът разполага с необходимите средства за компенсиране на поскъпването. Тя отхвърли и предположенията, че обещанието за запазване на цените е свързано с предстоящия президентски балотаж. "Не е предизборно, това е реалността", заяви министърът.

В същото време "Булгаргаз" първоначално е поискал увеличение на цената на природния газ с 34%. Според Петрова дружеството е поело ангажимент да потърси резерви и възможности за намаляване на предложеното поскъпване. Една от обсъжданите възможности е използването на допълнителни количества от газохранилището в Чирен.

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Министърът посочи, че въпреки поисканото увеличение, цената на "Булгаргаз" остава с около 40% под котировките на европейския газов хъб TTF, които според нея в момента са около 100 евро.

Тя обаче призна, че повишаването на цената на газа няма как да бъде избегнато напълно. Докато държавата обещава да запази цените на тока и парното за домакинствата, хората, които се отопляват директно на природен газ, може да бъдат засегнати от поскъпването.

"Хората, които се отопляват на газ, да, ще бъдат засегнати през евентуално повишаване на регулираната цена", заяви Петрова. Така евентуалното увеличение на природния газ няма да се отрази по един и същ начин на всички потребители.

Министърът коментира и финансовото състояние на "Булгаргаз", което определи като сложно заради огромните задължения на "Топлофикация София". По думите ѝ столичното дружество дължи около 900 млн. евро на газовия доставчик, а общите му задължения към дружествата от групата на Българския енергиен холдинг надхвърлят 1,3 млрд. евро.

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Въпреки това Петрова увери, че столицата няма да остане без парно заради натрупаните задължения. "Общественият доставчик ще изпълни и този сезон задълженията си", заяви тя. Според министъра по-непосредственият риск за качеството на топлоснабдяването в София е свързан с техническото състояние на мрежата и организацията на ремонтите.

"Към месец септември около 19% от инвестиционната и 31% от ремонтната програма на дружеството са изпълнени. Което на практика означава, че целият процес по поддържане, по модернизация на мрежата не върви, както трябва. В топлофикационен район "София-изток" нещата са драматични. Там има голям брой аварийни спирания и продължителността на тези спирания е повече от два месеца. Нашите проверки установиха, че се поддържат само пет екипа, които да отстраняват тези аварии. А ние говорим за стотици аварии.", коментира енергийният министър.

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Петрова заяви, че е необходимо дългосрочно решение за финансовото и техническото състояние на дружеството, като сред възможните варианти е и концесия.

"Има едни огромни задължения на "Топлофикация София", които към газовия доставчик в момента са от порядъка на около 900 милиона евро. И в цялата група на Българския енергиен холдинг са над 1,3 милиарда евро, което е действително голямо бреме и наистина изправя дружеството пред една непоносима ситуация. Искам да успокоя всички, тъй като се появиха и спекулации в тази посока, че едва ли не столицата ще остане без парно заради задълженията на "Топлофикация" към "Булгаргаз". Общественият доставчик ще изпълни и този сезон задълженията си", добави Петрова.

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Енергийният министър не изключи възможността АЕЦ "Белене" да бъде построена в България, вместо оборудването за централата да бъде продадено. Сред обсъжданите варианти е и реализацията на проекта с украинско участие и европейско финансиране. По думите на Ива Петрова окончателното решение трябва да бъде част от новата енергийна стратегия на страната до 2050 г., чийто проект се очаква до края на годината.

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