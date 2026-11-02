Около 28% от населението изпитва затруднения, а държавата трябва да изготви дългосрочна програма за справяне с проблема до 2050 г., посочва енергийният министър

717 Снимка: БТА

Над 1,8 млн. души, или около 28% от населението на България, са засегнати от енергийна бедност. Това съобщи министърът на енергетиката Ива Петрова по време на представянето на оценката на бедността и равнопоставеността в страната, изготвена от Групата на Световната банка в сътрудничество с Министерството на труда и социалната политика и Министерството на енергетиката. Докладът е озаглавен "Зелено и приобщаващо бъдеще: създаване на възможности в рамките на зеления преход", а представянето му е в "Гранд Хотел София".

Според Петрова данните за броя на енергийно бедните показват необходимостта от последователни и дългосрочни решения. Сигурността на доставките и достъпните цени на енергията са основни предпоставки за качеството на живот, икономическата активност и устойчивото развитие на страната, отбелязва тя.

Предизвикателството пред енергийната политика е да се намери баланс между сигурността на доставките, конкурентоспособността на сектора и възможността домакинствата да си позволят необходимата енергия. Развитието на сектора трябва да бъде съобразено с финансовите възможности на хората, посочва министърът.

През последните години България предприе стъпки за изграждане на нормативна и институционална рамка за справяне с енергийната бедност. Сред тях Петрова откроява въвеждането на определение за енергийна бедност.

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Следващата важна задача е разработването на дългосрочна програма за намаляване на енергийната бедност до 2050 г., с междинни цели до 2030 г. Тя трябва да осигури последователност при планирането на мерките и координация между институциите, така че да бъдат постигнати конкретни резултати, заявява Петрова.

Министърът посочва още, че в програмата за управление на България до 2030 г. са заложени конкретни ангажименти по 11 мерки, насочени към подкрепа на най-уязвимите потребители на енергийни услуги.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.