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Всички необходими действия за осигуряване на доставките на природен газ за домакинствата и бизнеса на възможно най-ниски цени предприемат Министерството на енергетиката, "Булгаргаз" и националният газов оператор. Това заяви енергийният министър Ива Петрова по време на парламентарния контрол в отговор на въпрос за подготовката за отоплителния сезон 2026/2027 г. и мерките за ограничаване на ценовия риск, предаде БТА.

Газови потоци

Депутатът от "Възраждане" Петър Петров поиска обяснение защо "Булгаргаз" е намалил предложената цена на природния газ за ноември едва след общественото обсъждане в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), а не още при подаването на заявлението.

Петрова обясни, че на 12 октомври дружеството е внесло в КЕВР предложението си за ноември в рамките на установените срокове. В него са били включени и количества от газохранилището "Чирен", но не и допълнителният добив, който е станал достъпен по-късно.

Причината е, че капацитетът за добив от хранилището се разпределя чрез търгове, провеждани само когато има свободни количества. Търгът за месечния капацитет за ноември е бил насрочен за 22 октомври - 10 дни след подаването на заявлението за цената. Затова при първоначалното изчисление "Булгаргаз" не е имал възможност да включи тези допълнителни количества.

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След участието си в търга дружеството е успяло да резервира част от предложения капацитет за добив при условия на наддаване. Това му е позволило да коригира ценовото си предложение надолу, обясни министърът.

По думите на Петрова количествата газ, нагнетени в "Чирен" през лятото, трябва да ограничат поскъпването на природния газ през всички зимни месеци.

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