Глобалната среща на върха за иновации 2026 се провежда днес в София

126 Снимка: Калина Георгиева, 3Е news

В момента пред нас стои нов стратегически императив: способността да осигурим ресурсите и инфраструктурата, от които зависи нашето развитие. Геополитическото напрежение, прекъсванията във веригите за доставки, ценовият натиск и ускореният темп на технологична трансформация показаха колко тясно свързани са националната сигурност, икономическата устойчивост и достъпът до надеждна енергия. Това преосмисля и нашето разбиране за конкурентоспособност. Това заяви министърът на енергетиката Ива Петрова по време на Глобалната среща на върха за иновации 2026 (Global Innovation Summit 2026). Форумът се провежда под мотото "Повишаване на конкурентоспособността: енергетика, инфраструктура и дигитални иновации за икономическа трансформация".

Събитието е организирано съвместно от Глобалната федерация на съветите по конкурентоспособност (GFCC) и "Главболгарстрой" (GBS). Присъстваха представители на институциите, бизнес лидери и експерти в областта на иновациите. Срещата им даде възможност да обсъдят основните фактори, които променят глобалната конкурентоспособност - от енергийната сигурност през устойчивата инфраструктура до изкуствения интелект и бъдещето на труда.

Срещата бе открита с приветствия от Чарлс О. (Чад) Холидей - председател на Глобалната федерация на съветите по конкурентоспособност (GFCC) и главен съветник в Resource Resolutions (САЩ); Иван Михайлов - главен изпълнителен директор на Американската търговска камара в България; Калин Пешов - председател на Управителния съвет на "Главболгарстрой" (GBS); и Дебора Л. Уинс-Смит - основател и президент на Глобалната федерация на съветите по конкурентоспособност (GFCC), както и президент и главен изпълнителен директор на Съвета по конкурентоспособност (Council on Competitiveness, САЩ).

Сред акцентите във форума са възможностите за укрепване на енергийната независимост и модернизиране на електропреносните мрежи, разгръщането на икономическия потенциал на инвестициите в инфраструктура, ускоряването на отговорното внедряване на изкуствения интелект и превръщането на националните стратегии за конкурентоспособност в конкретни и измерими резултати.

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Ива Петрова подчерта, че България работи за укрепване на собствената си енергийна устойчивост и за по-активна роля в оформянето на енергийната архитектура на Европа, но постигането на тези цели способността на региона да действа единно ще бъде от ключово значение за ефективното посрещане днешните предизвикателства.

Тя заяви още, че "България е ангажирана с регионални инициативи от общоевропейско значение като Вертикалния газов коридор, но също така и с електроенергийните коридори "Изток - Запад" и "Север - Юг", които ще предоставят зелената енергия от нашия регион към по-широкия европейски пазар. Тези усилия разширяват възможностите за междусистемна свързаност, диверсификация и сътрудничество между енергийните пазари, като същевременно полагат основите на по-устойчива икономическа среда."

Дебора Л. Уинс-Смит, основател на GFCC, подчерта напредъкът на България в усилията за диверсификация на енергийния си микс: "България подкрепя по-широкия електроенергиен пазар чрез базова генерация и разширяването на своята атомна електроцентрала, интегрирайки трансгранични зелени енергийни коридори от Кавказ, разраствайки вътрешния капацитет за слънчева и вятърна енергия, както и съхранението в батерии. Така че това наистина е място за енергийното бъдеще на Европа и отвъд нея."

Тя подчерта още, че София вече е позната като Силициевата долина на Югоизточна Европа, нареждайки се на първо място на Балканите по брой стартъпи на глава от населението. Градът се е утвърдил като финтех столицата на Балканите, дом на повече от 150 компании в сектора.

Според Петрова Европа има възможност да изгради нов модел на икономическа мощ, стъпващ на собствени технологични възможности, сигурен достъп до стратегически ресурси и индустрии, способни да генерират висока добавена стойност. За да превърнем този потенциал в реалност, трябва да погледнем отвъд краткосрочните цикли, да преодолеем пропастта между научните открития и промишленото производство и да трансформираме сътрудничеството между държавите в реален капацитет за колективни действия."

По думите ѝ България трябва да оползотвори стратегическото си географско положение, индустриален капацитет и инженерен опит, за да укрепи националната сигурност и да създаде условия за нови инвестиции. Според нея България може да заема своето достойно място в европейската икономика, гарантирайки, че бъдещите поколения ще имат по-големи възможности да градят своето бъдеще.

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