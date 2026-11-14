Износът от Персийския залив се възстановява по-бързо от очакваното, докато високите цени ограничават потреблението. МАЕ вече прогнозира излишък и за 2027 г.

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Световното предлагане на петрол ще надхвърли търсенето с 1,7 млн. барела дневно през четвъртото тримесечие на 2026 г. Очакванията са добивът и доставките да се възстановят по-бързо от нарушения износ от Близкия изток, показва месечният доклад на Международната агенция по енергетика (МАЕ), цитиран от Ройтерс.

Според новата прогноза предлагането ще достигне средно 105 млн. барела дневно през периода. Това е сериозна промяна спрямо предишната оценка на агенцията, която предвиждаше недостиг на петрол през последните 3 месеца на годината. "Петролният пазар показва първи признаци на възстановяване на равновесието, като световното предлагане надхвърля търсенето за първи път от началото на войната в Иран", посочва МАЕ. След публикуването на доклада цените обърнаха посоката си. Котировките на сорта Брент се понижиха с 0,1% до 95,71 долара за барел.

Доставките от производителите в Персийския залив се възстановяват по-бързо от растежа на световното потребление, въпреки продължаващите нападения срещу плавателни съдове. Износителите използват алтернативни маршрути и различни практики за преминаване през Ормузкия проток. Сред тях е и изключването на сигналите за проследяване на танкерите с цел избягване на нападения.

Производството на страните от ОПЕК+ също нараства. През октомври те са добивали общо 41,23 млн. барела суров петрол дневно - с около 2,04 млн. барела повече спрямо септември. Това е 97% от обема преди началото на войната през февруари, показват данните на ОПЕК.

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Очакванията за излишък не са ограничени само до МАЕ. Миналата седмица "Джей Пи Морган" прогнозира, че световното предлагане ще надхвърли търсенето с 1,4 млн. барела дневно през октомври, въпреки че конфликтът с Иран не е разрешен и нападенията срещу танкери продължават.

Друг фактор за преминаването към излишък е по-слабото търсене заради високите цени на петрола. МАЕ очаква световното потребление да намалее с 2,7 млн. барела дневно през 2026 г. до 102,3 млн. барела дневно. През 2027 г. обаче се прогнозира увеличение с 2 млн. барела дневно. И двете оценки са почти без промяна спрямо предишния доклад.

Освен възстановяването на добива в страните от ОПЕК+, за увеличението на предлагането допринасят и производителите извън групата. Добивът в САЩ, Канада, Бразилия, Аржентина и Гаяна се очаква да нарасне с 1,6 млн. барела дневно през тази година.

През 2027 г. световното предлагане ще се увеличи с още 6,6 млн. барела дневно до 108,1 млн. барела дневно, прогнозира МАЕ. Основен принос ще има по-нататъшното възстановяване на производството в държавите от Персийския залив.

Агенцията обаче е понижила прогнозата си за ръста на предлагането през следващата година с 1,1 млн. барела дневно спрямо миналия месец. Причина за част от корекцията е по-ниската оценка за добива в Иран, чиито доставки са ограничени от американската блокада. Очакваният излишък на петролния пазар през 2027 г. е около 3,8 млн. барела дневно при прогноза от 3,94 млн. барела в предишния доклад.

МАЕ съобщи и че до края на февруари ще бъдат предоставени допълнителни 71 млн. барела от рекордното освобождаване на петрол от спешните резерви на държавите членки, договорено през март. От това количество 15 млн. барела са дизелово гориво, предназначено да облекчи напрежението на пазара, съобщава Ройтерс.

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