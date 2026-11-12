Нов доклад на Глобалното споразумение на кметовете показва потенциал за намаляване на емисиите с 4,8 млрд. тона годишно до 2050 г., но предупреждава за огромен недостиг на средства за климатична адаптация

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Градовете се превръщат в един от най-важните двигатели на глобалната климатична политика, като в много случаи поставят по-амбициозни цели и по-кратки срокове за намаляване на емисиите от националните правителства. Но между политическите ангажименти и реалните инвестиции продължава да съществува сериозна пропаст, особено при защитата от горещини, суши и наводнения.

Това е основният извод от доклада Further, Faster, Forward - The 2026 Global Covenant of Mayors Impact Report, представен от Глобалното споразумение на кметовете за климата и енергетиката (GCoM) - най-голямата международна мрежа за климатично сътрудничество между градове и местни власти, създадена през 2016 г., по време на климатичната конференция COP31 в Анталия, Турция.

Според оценките на GCoM изпълнението на местните климатични ангажименти би могло да осигури намаляване на годишните емисии с 4,8 млрд. тона CO₂ еквивалент до 2050 г. спрямо сценарий без допълнителни мерки. Това е потенциален, а не вече постигнат резултат. Именно превръщането на този потенциал в реални инвестиции е основното предизвикателство пред следващото десетилетие.

95% от новите градски климатични цели са по-амбициозни от националните

Една от най-важните констатации в доклада е, че местните власти често задават посоката на националната климатична политика. През последното десетилетие средно 95% от новопоставените цели на участниците в GCoM са били по-амбициозни от действащите към съответния момент национални ангажименти.

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Дори след последното актуализиране на национално определените приноси по Парижкото споразумение (NDC), 58% от участниците в GCoM продължават да имат по-високи цели за намаляване на емисиите, а 28% предвиждат постигането им в по-кратки срокове. "През последните десет години градовете и местните власти доказаха, че когато те поемат инициативата, светът се стреми да ги настигне", заявява Ан Идалго, глобален посланик на GCoM.

Това развитие показва промяна в управлението на климатичния преход. Градовете вече не са само изпълнители на национални политики, а все по-често разработват собствени стратегии за енергетика, транспорт, сгради и управление на природните ресурси.

Според данни на ООН, цитирани в доклада, 81% от актуализираните национални климатични ангажименти вече включват съществен градски компонент спрямо 49% в предходния цикъл.

Но по-високите амбиции сами по себе си не гарантират по-ниски емисии. Резултатите зависят от финансовите ресурси, административния капацитет и координацията между националните и местните власти.

Западна Европа остава водещ регион, Източна Европа наваксва

Европейският съюз и Западна Европа продължават да имат най-голям брой участници в GcoM. През 2026 г. в този регион инициативата обхваща 11 164 града и местни администрации спрямо 7894 през 2016 г. Представеното население нараства от 220 млн. на 278 млн. души.

В Източна Европа и Централна Азия броят на участниците се увеличава от 254 на 866, а обхванатото население - от 42 млн. на 68 млн. души.

Европейските градове имат сравнително висока степен на развитие на климатичните планове и практическото им изпълнение. В испанския град Виладеканс например партньорство между общината, бизнеса и гражданите подпомага енергийното обновяване на жилищата, по-ефективното управление на енергията и местната икономика. Градът си поставя цел за климатична неутралност до 2030 г.

За България европейският опит е особено важен. София, Пловдив, Бургас, Варна, Габрово и други общини участват в европейската инициатива и разработват местни планове за устойчива енергия и климат.

Сред добрите примери е Габрово, отличен с европейската награда "Зелен лист", който развива проекти за енергийна ефективност, модернизация на публичните сгради и градската инфраструктура.

Но основното предизвикателство пред българските общини остава преходът от стратегически документи към устойчиво финансирани проекти с измерими резултати.

Снимка: Източник: 3Enews по данни на Глобалното споразумение на кметовете за климата и енергетиката (GCoM). Графиката е генерирана с OpenAI

От обещания към действия: 580 града вече имат път към нулеви емисии

Докладът отчита значително ускоряване на практическата подготовка за декарбонизация. Само за една година броят на участниците с цели за нетни нулеви емисии и съответните планове за изпълнение нараства от 211 през 2025 г. до 580 през 2026 г.

Това увеличение показва, че все повече градове преминават от общи политически ангажименти към конкретни инвестиционни програми.

Въпреки това напредъкът остава неравномерен. Около 67% от участниците са достигнали поне един от етапите за отчитане на напредъка в намаляването на емисиите, докато приблизително 51% са достигнали етапа на изготвен план.

Това означава, че значителна част от местните власти все още трябва да разработят необходимите инвентаризации, цели и планове, преди да преминат към мащабно изпълнение. Особено важни са малките общини. Те представляват 83% от участниците в GCoM, но често имат ограничени технически и финансови възможности.

Тази структура е характерна и за България, където голяма част от общините разполагат с ограничен административен капацитет за подготовка и управление на сложни инвестиционни проекти.

Климатичната адаптация изостава: 230 милиона души остават без достатъчна защита от горещините

Най-сериозното предупреждение в доклада е свързано с адаптацията към климатичните промени. Общо 3078 града са извършили оценки на климатичните рискове и уязвимостта, обхващащи приблизително 735 млн. души.

Екстремните горещини са посочени като основна заплаха в 86% от оценките, следвани от сушите и недостига на вода с 80% и наводненията със 79%.

Но само 62% от идентифицираните уязвими сектори са обхванати от мерки за адаптация.

Особено тревожен е примерът с екстремните горещини. Според GCoM те застрашават приблизително 342,7 млн. души в участващите градове, докато докладваните защитни мерки достигат едва до около една трета от тях. Така близо 230 млн. души остават извън обхвата им.

Градовете са отчели 36 203 мерки за адаптация, но само 11% са приключени, а 42% са в процес на изпълнение.

За България тези данни имат непосредствено значение. Продължителните горещини, засушаването, градските топлинни острови и рискът от наводнения изискват инвестиции в озеленяване, водна инфраструктура, ранно предупреждение и устойчиво градско планиране.

Финансирането е най-слабото звено

Въпреки нарастващите климатични рискове финансовите потоци остават силно небалансирани. От приблизително 831 млрд. долара годишно глобално финансиране за климатични дейности в градовете едва около 1% се насочва към адаптация.

Още по-голяма е разликата в развиващите се икономики, където градовете получават около 6 млрд. долара годишно за адаптация при прогнозирана необходимост от 147 млрд. долара до 2030 г.

Това означава, че наличното финансиране покрива едва около 4% от необходимото.

Докладът посочва като основни пречки сложните процедури за кандидатстване, недостатъчната техническа подготовка и липсата на инвестиционни проекти, отговарящи на изискванията на финансовите институции.

Един от примерите за преодоляване на този проблем е партньорството между GCoM и City Climate Finance Gap Fund. То е подпомогнало 347 проектни идеи и е ангажирало 452 града в 63 държави.

В Централна Босна предварителната техническа подкрепа е допринесла за осигуряване на 12 млн. евро финансиране от Европейската банка за възстановяване и развитие за подобряване на енергийната ефективност на 50 обществени сгради.

За българските общини подобен подход е приложим чрез комбинация от европейски програми, Фонд ФЛАГ, Националния доверителен екофонд и финансиране от международни банки за развитие.

Ключовото условие е общините да получават подкрепа не само за изпълнение, но и за подготовка на проектите - от първоначалната идея до техническата документация и финансовия модел.

Енергийната бедност влиза в центъра на местната климатична политика

Третият основен акцент в доклада е достъпът до чиста и достъпна енергия. През последната година мерките в тази област са се увеличили с 34% до 3711, а действията, насочени конкретно срещу енергийната бедност - с приблизително 138%.

Това показва промяна в приоритетите на местните власти. Енергийният преход вече не се разглежда само като инструмент за намаляване на емисиите, а и като средство за ограничаване на разходите на домакинствата и подобряване на качеството на живот.

Основните решения включват обновяване на жилищата, подобряване на отоплителните системи, използване на възобновяема енергия и електрификация на обществения транспорт.

В украинския град Жмеринка например инсталирането на термопомпа в общинска детска градина осигурява годишни икономии от 64 MWh енергия, намалява емисиите със 17,2 тона CO₂ и спестява приблизително 15 000 евро годишно.

Подобни проекти са особено подходящи за българските общини, където високите разходи за отопление и неефективният сграден фонд остават сериозни социални и икономически проблеми.

Българските градове: от климатичните ангажименти към конкретни проекти

Редица български общини (включително големи градове като София, Пловдив, Бургас, Варна и др.) са подписали Споразумението на кметовете и разработват SECAP планове.

Основните предизвикателства пред местните общности отговарят на общоевропейските и глобалните тенденции: нужда от по-добра енергийна ефективност на сградния фонд, справяне с енергийната бедност на домакинствата, адаптация към все по-честите горещи вълни и суши, както и преодоляване на административния и финансов дефицит при подготовката на "банковани" проекти за еврофондове и модернизационни програми.

Част от българските общини постепенно превръщат климатичните си ангажименти в конкретни инвестиции за енергийна ефективност, устойчив транспорт и адаптация към климатичните промени. София, Пловдив, Варна, Бургас и Габрово прилагат различни подходи, съобразени с местните потребности и икономически възможности.

София поставя акцент върху енергийното обновяване, модернизацията на градския транспорт, озеленяването и ограничаването на ефекта от екстремните горещини. Сред конкретните проекти е подмяната на 5524 улични осветителни тела с LED технология, от която се очакват годишни икономии на над 2,8 млн. kWh електроенергия и намаляване на емисиите с 1377 тона CO₂.

Пловдив насочва усилията си към по-чист обществен транспорт, енергийно обновяване на сградите и подобряване на градската среда.

Варна акцентира върху опазването на околната среда, управлението на отпадъците и устойчивото развитие на крайбрежните територии.

Бургас развива инициативи за устойчива мобилност, цифровизация, енергийна ефективност и синя икономика.

Сред интересните примери е Габрово, отличен с европейската награда "Зелен лист", който развива проекти за енергийно обновяване, възобновяеми източници и енергийни общности. Чрез проекта RESPONSE общината предвижда годишни икономии от около 2500 MWh енергия и намаляване на емисиите с приблизително 1270 тона CO₂.

Опитът на петте града показва, че местните климатични политики могат едновременно да намаляват енергийните разходи, да подобряват качеството на живот и да стимулират инвестициите. Основното предизвикателство пред българските общини обаче остава осигуряването на устойчиво финансиране и достатъчен административен капацитет, за да превърнат разработените планове в мащабни проекти с измерими икономически и екологични резултати.

Снимка: Източник: 3Enews по данни на общините. Графиката е генерирана с OpenAI

Следващото десетилетие: повече инвестиции, данни и сътрудничество

Стратегическият план на GCoM за периода 2026-2028 г. поставя акцент върху пет направления: иновации, финансиране, данни, мобилизиране на партньорства и популяризиране на успешните решения.

Сред приоритетите са по-доброто използване на цифрови технологии и изкуствен интелект, улесняването на достъпа до капитал и по-тясното сътрудничество между общините, националните правителства и бизнеса.

Основният извод от десетгодишния доклад е, че местните власти вече разполагат с достатъчно опит, за да бъдат водещи участници в климатичния преход. Но без по-голяма финансова самостоятелност и институционална подкрепа значителна част от този потенциал ще остане неизползвана.

За Европа и България това означава, че климатичните цели трябва да бъдат подкрепени от реални местни инвестиции - в енергийна ефективност, чист транспорт, устойчиви градски пространства и защита от климатичните рискове.

Следващото десетилетие ще покаже дали градовете могат да превърнат амбициозните си климатични обещания в измерими икономически, социални и екологични резултати.

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