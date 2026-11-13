Във фокуса бе ролята на ефективното партньорство между държавата, публичните енергийни дружества и частните инвеститори за реализирането на мащабни енергийни проекти в предвидими срокове

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"Главболгарстрой" се включи в експертна дискусия за инвестициите и партньорството между публичния и частния сектор в енергетиката, организирана в рамките на програмата на българския павилион на COP31 в Анталия, Турция. В центъра на обсъжданията бяха възможностите за привличане на частен капитал, механизмите за финансиране и перспективите за изграждане на нови енергийни мощности.

В дискусията се включиха Любомира Ганчева, заместник-министър на енергетиката на Република България; Калин Пешов, председател на Управителния съвет на "Главболгарстрой Холдинг"; Георги Добрев, изпълнителен директор на "Национална електрическа компания"; Кирил Равначки, изпълнителен директор на "Булгартрансгаз" и Мартин Владимиров, директор на програма "Енергетика и климат" в Центъра за изследване на демокрацията.

Заместник-министър Любомира Ганчева акцентира върху необходимостта от предвидима бизнес среда, политическа стабилност и ясна законодателна рамка като основни предпоставки за привличане на инвестиции в енергийния сектор. Тя подчерта значението на предстоящите законодателни промени за насърчаване на публично-частните партньорства, както и на публичните механизми за финансиране и безвъзмездната финансова помощ в подкрепа на частния капитал. По думите ѝ ефективното взаимодействие между държавата, публичните енергийни дружества и частните инвеститори е ключово за реализирането на мащабни проекти в предвидими срокове.

Като пример за потенциала на публично-частните партньорства в енергетиката бе откроен проектът за изграждане на малки модулни реактори в България. Председателят на Управителния съвет на "Главболгарстрой" Калин Пешов подчерта нарастващата необходимост от надеждни мощности за базово електропроизводство, на фона на ускорената дигитализация, навлизането на изкуствения интелект и увеличаващото се потребление на електроенергия при домакинствата. По думите му частният сектор може да допринесе съществено за ускоряването на стратегическите енергийни инвестиции със своята финансова и оперативна гъвкавост, възможността за бърза мобилизация на ресурси и експертиза, както и с по-ефективното управление на процесите. Той акцентира и върху значението на координираното взаимодействие между бизнеса и публичния сектор за навременното реализиране на мащабни инфраструктурни проекти.

Пешов открои международните технологични партньорства на "Главболгарстрой" като ключов фактор за участието на компанията в стратегическото развитие на ядрената енергетика в България. Той посочи сътрудничеството с GE Vernova Hitachi по внедряването на технологията за малки модулни реактори BWRX-300. По думите му тя предлага значителни предимства по отношение сроковете на изграждане, намаляването на инвестиционните разходи и оптимизиране необходимостта от съпътстваща инфраструктура, като същевременно създава възможност за поетапно развитие на нови ядрени мощности, в зависимост от пазарното търсене. Пешов подчерта, че този модел може да ускори изграждането на надеждни енергийни мощности и да разшири участието на частния сектор в ядрената енергетика.

В тази връзка и изпълнителният директор на НЕК Георги Добрев, акцентира върху нуждата от привличане на частен капитал за развитие на мащабни енергийни проекти, особено за съхранение на енергия чрез ПАВЕЦ, при защита на стратегическите интереси на държавата. Той отбеляза, че дружеството развива проектите "Яденица", "Батак" и "Доспат", насочени към съхранение на електроенергия и по-голяма гъвкавост и сигурност на системата. Добрев засегна и темата за необходимостта от изграждане на нови базови мощности, като отбеляза, че дружеството проявява интерес към малките ядрени реактори. Той също изрази мнение, че подобен тип проекти могат да се реализират най-бързо и ефективно с активното участие на частния сектор.

Мартин Владимиров, директор на програма „Енергетика и климат“ в Центъра за изследване на демокрацията“; Кирил Равначки, изпълнителен директор на „Булгартрансгаз“; Любомира Ганчева, заместник-министър на енергетиката на Република България; Георги Добрев, изпълнителен директор на „Национална електрическа компания“ ; Калин Пешов, председател на Управителния съвет на „Главболгарстрой Холдинг“

COP31, Анталия

Дискусията беше част от тематичната програма на българския павилион на COP31, посветена на енергетиката и стратегическото развитие на България и региона. Част от българската делегация бяха министърът на енергетиката Ива Петрова, както и ръководствата на водещи държавни енергийни дружества, сред които Българския енергиен холдинг (БЕХ), Електроенергийния оператор (ЕСО), Булгартрансгаз и др.

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