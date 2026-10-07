Предвижда се заводът в Линген да произвежда горивни касети за реактори в 5 европейски държави

1833 Снимка: БТА

Заводът за ядрено гориво в германския град Линген не трябва да започва производството на горивни касети по руски лиценз за клиенти в България и още 4 европейски държави. Това заяви министърът на околната среда на провинция Долна Саксония Кристиан Майер, цитиран от Ройтерс.

Става дума за плановете на "Адванст нюклиър фюълс" (ANF), дъщерно дружество на френската "Фраматом", да произвежда в Линген гориво за реактори руско производство по лиценз на "ТВЕЛ" - подразделението за ядрено гориво на руската държавна корпорация "Росатом", пише БТА.

Министерството на Майер отговаря за лицензирането и надзора на завода. Той критикува федералното правителство на канцлера Фридрих Мерц, че не предприема достатъчно действия за спиране на проекта. "Фактът, че цялото федерално правителство начело с канцлера Мерц приема без притеснение сътрудничеството с руската ядрена корпорация в Линген и не вижда промяна в ситуацията със сигурността, силно ме изненадва", заяви Майер.

Федералното министерство на околната среда също се обяви против сътрудничеството с "Росатом". Според ведомството обаче въпросът трябва да бъде решен на европейско равнище. "Подходящият инструмент за това са санкции в целия Европейски съюз, включително срещу ядрения сектор. Досега мнозинството от държавите членки не подкрепя подобна мярка", посочи говорител на министерството.

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От "Фраматом" потвърдиха, че компанията е получила окончателно разрешение за разширяване на производството в Линген. Предстои заводът да бъде адаптиран за изработване на горивни касети за реактори руско производство, предназначени за клиенти в България, Чехия, Унгария, Словакия и Финландия.

Германската природозащитна организация БУНД (BUND) обяви, че ще поиска от съда временно да спре изпълнението на разрешението, докато бъде разгледана жалбата ѝ срещу проекта. Организацията смята, че участието на "Росатом" създава риск за сигурността.

От "Росатом" заявиха, че не участват в съдебното производство и че заводът в Линген не е собственост на руската корпорация. Оттам насочиха въпросите за дейността на предприятието към ANF и неговите акционери.

Разрешението за разширяване на производството беше издадено през юли. Тогава властите в Долна Саксония заявиха, че въпреки политическите си възражения нямат правно основание да откажат лиценза.

България е сред държавите, за които проектът е от значение. През декември 2022 г. АЕЦ "Козлодуй" и "Фраматом" подписаха споразумение за доставка на свежо ядрено гориво за 6-и блок. Договорът беше част от усилията за диверсифициране на доставките на ядрено гориво.

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