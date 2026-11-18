Мярката ще свали ставката до минималното равнище в ЕС, а от същата дата ще бъде въведена и нова отстъпка за горивата

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Управляващата коалиция в Германия се договаря да използва данъка върху електроенергията за всички домакинства и предприятия до минималното създаване, разрешено в низкия съюз. Промяната ще влезе в сила от 1 януари 2027 г. и ще понижи ставката от 2,05 евроцента на 0,1 евроцента за киловатчас, съобщи Euronews.

Споразумението беше постигнато след 8 часа преговори в коалиционния комитет, в който участваше ръководството на консервативния блок ХДС/ХСС на канцлера Фридрих Мерц и Германската социалдемократическа партия (ГСДП).

От тези данни ще бъде въведена и нова отстъпка за горивата или ограничение на цените на бензина. Тя ще замени действието в момента на мярка.

Лидерът на Християнсоциалния съюз (ХСС) Маркус Зьодер, който оглавява баварската сестринска партия на Християндемократическия съюз (ХДС) на Мерц, написа в социалната мрежа Екс okei: "Както обещахме! От 1 януари 2027 г. данъкът върху електроенергията ще бъде намален до минималното европейско създаване за домакинства и предприятия. Така ще облекчим всички - включително семействата, пенсионерите и малките и средните фирми цените на горивата също влизат в сила на 1 януари. Мобилността трябва да остане достъпна. ХСС държи на думата си!"

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Публикацията може да се тълкува и като критика към ХДС. Мерц беше подложен на натиск от собствената партия си, след като обеща намаляване на данъка върху електроенергията, но изборно не успя да осигури приемането на мярката. В сряда сутринта канцлерът заявява: "Благодаря на членовете на коалиционния комитет, че подкрепиха предложението ми за намаляване на дънъка върху електроенергията. Интензивните консултации дадоха резултат."

Мярката ще струва 5,4 млрд. евро. Първоначално финансовият министър Ларс Клингбайл от ГСДП се противопоставя на нея заради неясните средства около финансирането. Според коалицията средствата за намалението са осигурени само за 2027 г. Разходът ще бъде открит от наличния финансов ресурс в субсидиите по германския Закон за възобновяемите енергийни източници (ЕЕГ). Този въпрос ще бъде уреден и в проекта за федералния бюджет за 2027 г., който обаче все още трябва да бъде одобрен от Бундестага - германския парламент.

Споразумението предвижда и нова временна отстъпка за горивата от 1 януари 2027 г. Междувременното ограничение на цените ще бъде удължено предварително с 3 месеца.

Още преди постигането на договореността критиките предупредиха, че намалението на данъка върху електроенергията за всички потребители не насочва достатъчно добре използването на домакинствата с по-ниски доходи. Според анализ на сайта за сравнение на цени Веривокс Германия е с най-високите цени на електроенергията сред страните от G-20 и сред сега с най-скъпо електроенергия в света. Прието намаление ще спести на едно средностатистическо семейство около 8 евро месечно.

Мярката за ограничаване на цените на горивата също е критикувана като раздаване на подкрепа "с лейка" - германски израз за помощ, който се разпределя широко и без разграничение между нуждаещите се и останалите. Според противниците на подхода тя може също да забави отказ от изкопаеми горива.

Настоящата отстъпка за горивата в Германия влиза в сила на 1 октомври 2026 г. и трябва да действате до 31 декември 2026 г. Федералното правителство въвежда, за да ограничи поскъпването на бензина, предизвикано от войната в Иран и блокирането на Ормузкия проток.

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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.