Жечо Станков предупреждава, че без промяна в механизма сметките на фирмите този месец може да бъдат 2,5 пъти по-високи спрямо лятото

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Парламентарната група на ГЕРБ-СДС ще внесе в Народното събрание предложение компенсациите за високите цени на електроенергията за бизнеса да се изплащат ежемесечно, вместо на всеки 10 месеца, както е предвидено в действащия механизъм. Това съобщи депутатът от ГЕРБ Жечо Станков, цитиран от пресцентъра на партията.

Според него инфлацията остава най-сериозният проблем за домакинствата, а поскъпването на стоките от първа необходимост вече се усеща във всекидневните покупки. Станков предупреди, че ако предложението на ГЕРБ не бъде прието, сметките за електроенергия на бизнеса през този месец ще бъдат 2,5 пъти по-високи в сравнение с летните месеци на тази година.

По думите му компенсации ще могат да получават всички представители на малкия и средния бизнес - от фризьорските салони до кварталните магазини. "Това е решението - ежемесечно получаване на компенсация, която ще даде предвидимост на разходите за енергия на бизнеса. Това ще дръпне ръчната спирачка на инфлацията", заяви Станков.

Темата за високите цени на електроенергията вече предизвика реакция и от страна на работодателските организации и синдикатите. До края на седмицата се очаква Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ), заедно с Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България и КТ "Подкрепа", да проведат спешна среща с премиера Румен Радев, финансовия министър Гълъб Донев и енергийния министър Ива Петрова.

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За предстоящата среща съобщи президентът на КНСБ Пламен Димитров по време на разговор с регионалните структури на синдиката в Стара Загора. От Българската търговско-промишлена палата също поискаха спешен диалог с правителството заради тревожното поскъпване на електроенергията за небитовите потребители.

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