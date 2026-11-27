Новото споразумение запазва досегашните количества и условия, през 2025 г. доставките по двата черноморски газопровода са надхвърлили 21 млрд. куб. метра.

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Руската компания "Газпром" и турската държавна газова компания "Боташ" са подписали договор за удължаване с 3 години на доставките на руски природен газ за Турция. Споразумението е сключено при досегашните условия, съобщи вицепремиерът на Русия Александър Новак пред журналисти в кулоарите на руско-турския бизнес форум, цитиран от ТАСС.

"Разбира се, обсъждахме този въпрос. "Газпром" и "Боташ" вече подписаха договор. Става дума за удължаване на контракта с 3 години", заяви Новак. По думите му новото споразумение предвижда да се запазят както обемите, така и условията на доставките.

През декември миналата година двете компании вече удължиха с 1 година договорите за доставка на общо 21,75 млрд. куб. метра руски природен газ по тръбопроводите "Турски поток" и "Син поток".

Освен държавната "Боташ" руски газ купуват и частни турски компании. В рамките на либерализацията на турския газов пазар и допускането на нови частни участници "Газпром експорт" подписва дългосрочни договори с такива компании през 2007 и 2012 г. Те също предвиждат доставки на руски природен газ за Турция.

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Турският министър на енергетиката Алпарслан Байрактар е посочвал, че сроковете на тези договори все още не са изтекли. Най-близките изтичат около 2033 г., а други остават в сила до 2040-те години.

По-рано Байрактар обясни спада в покупките на природен газ от Русия с високата му цена, но подчерта, че Анкара няма намерение да прекратява търговията с Москва.

На фона на тези изявления "Газпром" съобщи за увеличение на тръбопроводните доставки за Турция през есента на 2026 г. През първите 5 дни на ноември количествата газ, доставени на турските потребители, са били почти 4 пъти по-големи спрямо същия период на октомври и септември. Общите доставки на руската компания за Турция през октомври са нараснали със 78% спрямо септември.

По данни на ТАСС през 2025 г. преносът на руски газ към Турция е достигнал 21,16 млрд. куб. метра. През първите 9 месеца на 2026 г. доставките са намалели с 18% на годишна база до 13,1 млрд. куб. метра.

Русия доставя природен газ за Турция по 2 газопровода, преминаващи през Черно море. "Син поток" е въведен в експлоатация в началото на 2003 г. Проектният му капацитет е 16 млрд. куб. метра годишно, а общата му дължина е 1213 км. Вторият - "Турски поток" се състои от 2 тръбни линии. Едната е предназначена за снабдяване на турските потребители, а другата - за доставки към страните от Южна и Югоизточна Европа. Общият капацитет на газопровода е 31,5 млрд. куб. метра годишно. Той започна работа през януари 2020 г.

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