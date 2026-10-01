КЕВР не разреши на "Булгаргаз" да увеличи допълнително утвърдената цена с още 0,33 евро/MWh

358 Снимка: iStock by Getty Images

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди цена на природния газ за октомври от 44,09 евро/MWh без таксите за достъп и пренос, акциза и ДДС. Това е увеличение с 5,99% спрямо цената за септември.

На тази цена "Булгаргаз" ще продава природния газ на крайните снабдители и на топлофикациите и други лицензирани дружества за производство и пренос на топлинна енергия.

КЕВР не е приела внесената днес от "Булгаргаз" актуализирана цена от 44,41 евро/MWh. Така регулаторът не е позволил спрямо първоначално утвърдената стойност цената да бъде увеличена допълнително с 0,33 евро/MWh.

В октомврийската цена са включени стойността на природния газ на входа на газопреносните мрежи, компонентът за обществената доставка и разходите на "Булгаргаз" за съхранение на количества в газохранилището "Чирен".

Какво движи бизнеса днес? Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Средствата за съхранение са свързани със задълженията на обществения доставчик по Плана за действие при извънредни ситуации и осигуряването на необходимите количества природен газ при кризисни ситуации.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.