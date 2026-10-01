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Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди цена на природния газ за октомври от 44,09 евро/MWh без таксите за достъп и пренос, акциза и ДДС. Това е увеличение с 5,99% спрямо цената за септември.

На тази цена "Булгаргаз" ще продава природния газ на крайните снабдители и на топлофикациите и други лицензирани дружества за производство и пренос на топлинна енергия.

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КЕВР не е приела внесената днес от "Булгаргаз" актуализирана цена от 44,41 евро/MWh. Така регулаторът не е позволил спрямо първоначално утвърдената стойност цената да бъде увеличена допълнително с 0,33 евро/MWh.

В октомврийската цена са включени стойността на природния газ на входа на газопреносните мрежи, компонентът за обществената доставка и разходите на "Булгаргаз" за съхранение на количества в газохранилището "Чирен".

Средствата за съхранение са свързани със задълженията на обществения доставчик по Плана за действие при извънредни ситуации и осигуряването на необходимите количества природен газ при кризисни ситуации.

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