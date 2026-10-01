КЕВР не е приела внесената днес от "Булгаргаз" актуализирана цена от 44,41 евро/MWh. Така регулаторът не е позволил спрямо първоначално утвърдената стойност цената да бъде увеличена допълнително с 0,33 евро/MWh.
В октомврийската цена са включени стойността на природния газ на входа на газопреносните мрежи, компонентът за обществената доставка и разходите на "Булгаргаз" за съхранение на количества в газохранилището "Чирен".
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Средствата за съхранение са свързани със задълженията на обществения доставчик по Плана за действие при извънредни ситуации и осигуряването на необходимите количества природен газ при кризисни ситуации.