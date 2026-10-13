САЩ са най-големият доставчик на втечнен природен газ за ЕС, заяви говорител на ЕК

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Цената на природния газ в Европа достигна днес най-високото си равнище от декември 2022 г. на фона на прекъсванията на доставките от Персийския залив и недостатъчните запаси в Германия. Междувременно петролът поевтиня, след като ден по-рано цените му се повишиха значително, предаде Франс прес.

Към 11:55 ч. българско време фючърсите на природния газ на нидерландския хъб TTF, който служи за ориентир за европейския пазар, поскъпнаха с 2,17% до 86,19 евро за мегаватчас, съобщава агенцията, цитирана от БТА. "Пазарът е изправен пред перспективата да премине през голяма част от зимния сезон при много ограничени доставки на втечнен природен газ от Персийския залив", посочват анализатори на нидерландската банка Ай Ен Джи (ING).

Войната в Близкия изток нанесе сериозни щети на производството и износа на втечнен природен газ от Катар. Продължителното ограничаване на доставките засилва конкуренцията между европейските и азиатските купувачи, които разчитат на внос, и създава допълнителен натиск за поскъпване на синьото гориво.

Европа влиза в зимата с по-малко газ

Газохранилищата в Европа са запълнени на 73,75% от капацитета си. За сравнение, по същото време миналата година нивото е било 83%, а средното за последните 5 години достига 89%, показват данните, цитирани от анализаторите на ING.

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Особено тревожна е ситуацията в Германия, където запасите са значително под средното равнище за Европейския съюз. Германските газохранилища са запълнени едва на 59,96%, сочат последните данни на Асоциацията на европейските оператори на газова инфраструктура (Gas Infrastructure Europe - GIE).

В България запасите от природен газ достигат 80,74% от капацитета на хранилищата. По същото време миналата година те са били 82,28%, показват данните на асоциацията.

Петролът поевтиня след вчерашния скок

За разлика от природния газ, цените на петрола се понижиха в днешната търговия. Към 12:15 ч. българско време фючърсите на сорта Брент от Северно море с доставка през декември поевтиняха с 1,92% до 104,60 долара за барел. Американският лек суров петрол WTI с доставка през ноември загуби 2,08% от стойността си до 91,79 долара за барел.

Според Джон Пласар, ръководител на инвестиционната стратегия в швейцарската "Сите Жестион Прайвит Банк" (Cité Gestion Private Bank), спадът вероятно отразява със закъснение реакцията на пазара към споразумението за доставки на руско дизелово гориво за САЩ, предаде Франс прес.

Този фактор остана на заден план предишния ден заради атаките на йеменските хути срещу Саудитска Арабия. В същото време премахването на някои американски санкции върху износа на руски петрол допринася за успокояването на цените на суровината.

В петък президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви споразумение за доставки на руско дизелово гориво за американския пазар. Целта е да се ограничи поскъпването на горивата, чиито цени достигнаха рекордни равнища в страната. Темата е особено чувствителна в навечерието на междинните избори за Конгреса, насрочени за 3 ноември.

Въпреки днешното поевтиняване несигурността на пазарите остава висока заради продължаващия конфликт в Близкия изток и риска от нови прекъсвания на доставките. "Колебливостта ще остане много висока през идните дни", предупреди Пласар, като подчерта, че продължават да действат множество фактори, способни да тласнат цените нагоре.

САЩ са основният доставчик на втечнен природен газ за Европейския съюз, докато вносът на изкопаеми горива от Русия е намалял значително, заяви междувременно говорител на Европейската комисия на пресконференция, като подчерта, че крайната цел на ЕС е напълно да прекрати зависимостта си от руски изкопаеми горива.

По думите му през 2022 г. Русия е осигурявала 45% от вноса на изкопаеми горива в ЕС, докато днес делът ѝ е спаднал до 12%. След март 2022 г., когато Москва започна войната срещу Украйна, европейските страни плащат значително по-малко за руски енергийни ресурси, отбеляза говорителят.

Той уточни, че засега все още е разрешен вносът на руски втечнен природен газ, но от догодина ще влезе в сила пълна забрана. Според него през 2022 г. мнозина са се съмнявали, че ЕС ще успее да се справи с енергийните последици от решението на Русия едностранно да прекрати газовите доставки за Съюза.

Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас заяви вчера, че наложените от Съюза санкции са лишили Русия от приходи в размер на 1 трилион евро досега.

В същото време руският вицепремиер Александър Новак съобщи също вчера, че въпреки санкциите, въведени от 2022 г. насам, Русия е доставила въглеводороди на европейския пазар на обща стойност 320,7 млрд. долара, или около 286 млрд. евро.

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