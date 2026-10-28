Газът в Европа надхвърли 100 евро за мегаватчас за първи път от края на 2022 г.
Нарушенията в корабоплаването в Близкия изток ограничават доставките на втечнен газ, а европейските газохранилища са запълнени на около 75% преди зимата
Цената на природния газ в Европа достигна днес 100 евро за мегаватчас за първи път от декември 2022 г. на фона на нарушенията в корабоплаването в Близкия изток, които затрудняват доставките на втечнен природен газ в навечерието на зимата, предаде Ройтерс.
Фючърсите за доставка през ноември на нидерландския газов хъб Ти Ти Еф (TTF) в Амстердам достигнаха 100 евро за мегаватчас следобед. Впоследствие цената се задържа около 100,1 евро за мегаватчас, което е увеличение с над 4% спрямо предходната търговска сесия, съобщава английската версия на италианското издание "Ил Соле 24 Оре".
Междувременно газохранилищата в Европейския съюз са запълнени на около 75%, показват данни на Агенцията на ЕС за сътрудничество между енергийните регулатори (ACER). Това е сравнително ниско равнище за този етап от годината, когато очакваното застудяване обикновено води до засилване на търсенето на природен газ за отопление. Данните за България са, че газохранилището в Чирен е пълно на 83,4%.
Съчетанието от затруднени доставки и ограничени запаси засилва опасенията за снабдяването на европейския пазар през зимните месеци.