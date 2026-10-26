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Цената на природния газ в Европа се доближи до 100 евро за мегаватчас и достигна най-високото си равнище от края на 2022 г. Фючърсите по референтния договор Ти Ти Еф (TTF) с доставка след 1 месец поскъпнаха на борсата в Амстердам до 97,64 евро за мегаватчас в първия ден от новата седмица, което е увеличение с близо 3% спрямо петък, съобщи ДПА, цитирана от БТА.

Газови потоци

През последните седмици цената на синьото гориво неколкократно достигна най-високи стойности за последните години. От началото на октомври природният газ е поскъпнал с около една трета, а спрямо началото на годината цената му се е увеличила повече от 3 пъти. Последният подобен рязък скок беше в началото на войната в Украйна, когато цената на газа надхвърли 300 евро за мегаватчас.

Поскъпването оказва натиск както върху домакинствата, така и върху промишлеността. В германската провинция Баден-Вюртемберг например цената на газа за домакинствата е нараснала с 22% за последните 12 месеца.

Това показва анализ на портала за сравнение на цени "Веривокс", публикуван в Хайделберг. Високите борсови цени обикновено се отразяват със закъснение върху сметките на потребителите, тъй като доставките на природен газ често се уреждат с дългосрочни договори.

Основната причина за сегашното поскъпване е войната в Иран. През Ормузкия проток преминава един от най-важните транспортни маршрути за втечнен природен газ в света, а заради конфликта корабоплаването през него на практика е спряло.

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Допълнителен натиск върху пазара създава и необходимостта европейските държави да увеличат запасите си преди зимата. Германия, най-голямата икономика в Европа, от седмици работи за попълване на газовите си резерви.

Подземните газохранилища в страната са запълнени на малко над 61%. По същото време миналата година нивото е било около 75%, което показва, че Германия влиза в студения сезон с по-малки запаси спрямо предходната година.

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