Париж лансира в преговорите вместо исканите 120 млн. барела дизел - 50 млн. барела дизел и 50 млн. барела суров петрол, Берлин не е съгласен

6284 Снимка: AP/БТА

Франция е предложила искането на САЩ за освобождаване на 120 милиона барела дизел от запасите на ЕС да бъде удовлетворено частично.

На спешни преговори днес френски представители са лансирали предложение да бъдат освободени 50 милиона барела дизел и 50 милиона барела суров петрол, съобщи POLITICO, позовавайки се на свои източници. Идеята все още е в процес на техническа оценка.

Министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт поиска от европейските страни да освободят 120 милиона барела от запасите си в рамките на тримесечен период, за да се борят с покачващите се цени на дизела, или в противен случай ще се изправят пред ограничения за износ.

Според източниците, компромисното предложение на Франция е в отговор на ново искане на САЩ към френския президент Еманюел Макрон за освобождаване на 100 милиона барела дизел.

"Германия и други не искат да бъдат използвани, те искат да освобождават запаси само от реални съображения за сигурност на доставките", е казал един от източниците на POLITICO.

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Двете страни имат най-големите запаси от петрол и петролни продукти в Европа по данни на "Евростат".

"Франция е нетърпелива да участва и да изпълни искането... ясно е, че ЕС ще направи нещо, доколкото могат да се споразумеят за нещо", е казал друг от източниците.

Не е ясно дали освобождаването ще бъде съвместно координирано от ЕС или ще се извърши на двустранна основа, предвид "хаотичния" подход на САЩ, които са изпратили различни искания до различни страни.

Говорител на френския министър на икономиката Ролан Лескюр отхвърли предложението като "слухове" и отказа да коментира допълнително. В изявление Елисейският дворец заяви, че Еманюел Макрон ще свика среща на лидерите на Г-7 "възможно най-скоро, за да координира мерките, необходими за облекчаване на натиска върху цените и за осигуряване на доставките на суров петрол и рафинирани продукти между страните от Г-7 и в световен мащаб".

Макрон е провел телефонен разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп в четвъртък вечерта, за да "обсъдят световната енергийна ситуация" и "да гарантират глобалната наличност на рафинирани продукти", съобщи още Елисейският дворец.

Британските власти очакват среща на Г-7 да бъде свикана още днес, но незабавните резултати са малко вероятни, според източник, запознат с въпроса, според когото всяко освобождаване на резерви от Европа ще бъде водено от Международната агенция по енергетика (МАЕ).

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