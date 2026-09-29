Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Повишаването на цените на енергията вследствие на войната в Иран е струвало досега на потребителите в ЕС над 100 млрд. евро, заяви днес еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен.

Европа

"Това, разбира се, показва колко е лошо да сме зависими и колко неустойчиво е да разчитаме на енергийни източници от други части на света", каза Йоргенсен в Дъблин по време на среща на министрите на енергетиката на ЕС.

Цените на дизела и бензина рязко се повишиха напоследък, което накара президентът на САЩ Доналд Тръмп да обмисли спиране на износа на дизелово гориво. Това би могло да има последици за Европа, тъй като САЩ са един от най-важните доставчици на Европа.

"Изпратих много ясен сигнал на американския си колега, както и на обществеността, че не е в интерес на никого, нито на САЩ, нито на нас, да бъде ограничаван свободният поток на енергия в тези трудни времена", каза Йоргенсен, цитиран от ДПА и БТА.

Еврокомисарят по енергетиката заяви, че е доволен от отхвърлянето от страна на министъра на енергетиката на САЩ Крис Райт на идеята за забрана на износа.

Главният изпълнителен директор на Международната агенция за енергията (МАЕ) Фатих Бирол каза, че организацията му консултира партньори по целия свят, включително САЩ, по въпросите на дизеловото гориво и газа.

"Европа е един от най-изложените на риск региони, ако не и най-изложеният, що се отнася до дизела, тъй като внася огромни количества дизелово гориво, а навлизаме в суровия зимен сезон", каза Бирол в Дъблин.

По отношение на евентуалното освобождаване на количества от запасите Бирол заяви, че МАЕ следи отблизо пазарите на петролни продукти.

Има ли ЕС достатъчно запаси от природен газ за зимата
Виж още Има ли ЕС достатъчно запаси от природен газ за зимата

Йоргенсен се позова на законодателство на ЕС, което в момента се договаря между държавите членки и Европейския парламент и има за цел да намали потреблението на изкопаеми горива и да насърчи електрификацията.

"Трябва да заменим изкопаемите горива, вносните замърсяващи и скъпи молекули, с енергия, произведена у дома - зелени електрони", каза той.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Нова гледна точка: Гардът на НСО блъска със засилка репортерката Днес
Нова гледна точка: Гардът на НСО блъска със засилка репортерката
33614
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод Лайф
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод
4349
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА Корнер
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА
10099
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година IT
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година
1469
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция Impressio
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция
2322
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео URBN
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео
5447
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон Trip
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон
2271
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето Вкусотии
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето
3717
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост Zodiac
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост
1474
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие Времето
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие
425