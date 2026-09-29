"Това показва колко е лошо да сме зависими и колко неустойчиво е да разчитаме на енергийни източници от други части на света", каза Дан Йоргенсен

426 Снимка: AP/БТА

Повишаването на цените на енергията вследствие на войната в Иран е струвало досега на потребителите в ЕС над 100 млрд. евро, заяви днес еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен.

"Това, разбира се, показва колко е лошо да сме зависими и колко неустойчиво е да разчитаме на енергийни източници от други части на света", каза Йоргенсен в Дъблин по време на среща на министрите на енергетиката на ЕС.

Цените на дизела и бензина рязко се повишиха напоследък, което накара президентът на САЩ Доналд Тръмп да обмисли спиране на износа на дизелово гориво. Това би могло да има последици за Европа, тъй като САЩ са един от най-важните доставчици на Европа.

"Изпратих много ясен сигнал на американския си колега, както и на обществеността, че не е в интерес на никого, нито на САЩ, нито на нас, да бъде ограничаван свободният поток на енергия в тези трудни времена", каза Йоргенсен, цитиран от ДПА и БТА.

Еврокомисарят по енергетиката заяви, че е доволен от отхвърлянето от страна на министъра на енергетиката на САЩ Крис Райт на идеята за забрана на износа.

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100 BIL euros extra in fossil fuel imports since the start of the war in the Middle East.



Time to move away from this expensive and dangerous dependency and help our citizens&businesses with lower energy prices.



Doorstep at informal meeting of Energy Ministers in Dublin pic.twitter.com/Una1mIb2ul — Dan Jørgensen (@DanJoergensen) September 29, 2026

Главният изпълнителен директор на Международната агенция за енергията (МАЕ) Фатих Бирол каза, че организацията му консултира партньори по целия свят, включително САЩ, по въпросите на дизеловото гориво и газа.

"Европа е един от най-изложените на риск региони, ако не и най-изложеният, що се отнася до дизела, тъй като внася огромни количества дизелово гориво, а навлизаме в суровия зимен сезон", каза Бирол в Дъблин.

По отношение на евентуалното освобождаване на количества от запасите Бирол заяви, че МАЕ следи отблизо пазарите на петролни продукти.

Йоргенсен се позова на законодателство на ЕС, което в момента се договаря между държавите членки и Европейския парламент и има за цел да намали потреблението на изкопаеми горива и да насърчи електрификацията.

"Трябва да заменим изкопаемите горива, вносните замърсяващи и скъпи молекули, с енергия, произведена у дома - зелени електрони", каза той.

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