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Европейският съюз се присъедини към новият глобален ангажимент за геотермална енергия по време на Климатична конференция на ООН, провеждащата се в Анталия, Турция. Инициативата Global Geothermal Ambition 2050, стартирана от турското председателство на COP31 съвместно с Международната агенция за възобновяема енергия (IRENA), цели колективно до 2050г. да увеличи глобалното предлагане на геотермалната енергия за електроенергия и отопление до 12 пъти нивата от 2025г, съобщиха от пресслужбата на Европейската комисия.

Green Transition

Ангажиментът стъпва на анализ на IRENA, който посочва, че общото предлагане на геотермална енергия за електроенергия и отопление може да се увеличи от 2.5 EJ до около 31 EJ до 2050г. За същият период капацитетът на геотермална електроенергия може да се увеличи от 15.6 GW до 193 GW.

Еврокомисарят по енергетика Дан Йоргенсен заяви: "Геотермалната енергия играе ключова роля в заздравяването на европейската енергийна сигурност, конкурентоспособност и устойчивост. Тя предлага надежден и чист източник на охлаждане и отопление , както и постоянна базова електроенергия, независима от метеорологичните условия и глобалните колебания в цените на енергията. Оползотворявайки този източник на чиста енергия, ние можем да намалим емисиите, да подпомогнем достъпната енергия за напите граждани и бизнеси, както и да оздравим стратегическата си автономност. Присъединявайки се към този ангажимент, Европейският съюз препотвърждава своята решимост да отключи пълния потенциал на геотермалната енергия като крайъгълен камък на една по-устойчива, независима и диверсифицирана енергийна система.

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Инициативата потвърждава ангажиментите на подписалите я страни за укрепване на политическите рамки и инвестиционните възможности, които ще насърчат използването на геотермалната енергия. В нея се споменават също така научноизследователската и развойна дейност, укрепването на веригите за доставки, международното сътрудничество и техническата помощ, като същевременно се зачитат екологичната и социалната отговорност.

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