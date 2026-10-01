Франция, Германия, Великобритания, Италия, Ирландия и ЕК са координирали позициите си днес, утре се събира по-широк кръг от държави

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Франция, Германия, Великобритания, Италия, Ирландия и Европейската комисия са се споразумели на извънредна среща днес да отговорят "в един глас" на нарастващия натиск от страна на правителството на САЩ да освободят резерви от дизел, съобщи POLITICO, позовавайки се на запознати с въпроса.

Всяка от петте страни е било подложена поединично на натиск от Белия дом да намали запасите си с цел облекчаване на нарастващите цени.

Държавите и изпълнителната власт на ЕС са се споразумели за три неща: да реагират на натиска координирано, да гарантират, че "всяко решение за освобождаване на запаси трябва да бъде повдигнато на ниво Международната агенция по енергетика (МАЕ) и да се стремят към "намаляване на напрежението при разговори със САЩ".

Базираната в Париж МАЕ координира енергийната политика сред богатите страни и ръководеше освобождаването на петролни запаси по-рано тази година след затварянето на Ормузкия проток.

"Идеята е да се деескалира ситуацията - е казал един от източниците на брюкселското издание - Да бъдем донякъде отстояващи себе си, но позитивни в комуникацията... Когато имате работа с гладния лъв, не е задължително да играете мръсни игри с него."

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По-широк кръг от държави, някои от които също са били подложени на натиск от администрацията на президента Доналд Тръмп, ще обсъдят как да реагират на среща утре.

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