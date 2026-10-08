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Представители на енергийни организации от Централна и Източна Европа подписаха в София обща декларация за енергийна сигурност и конкурентоспособност в региона. Документът беше приет по време на международната конференция "Енергиен алианс в ЦИЕ - Централна и Източна Европа заедно за конкурентно и сигурно енергийно бъдеще".

Green Deal

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Под декларацията се подписаха ръководителите на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев, Полската организация на петролната индустрия и търговия Лежек Вала, Словашката асоциация на горивната индустрия и търговията Барбара Блажекова, Чешката асоциация на петролната индустрия и търговията Мартин Кубу, Гръцката асоциация на компаниите за търговия с петролни продукти Николаос Святис и Франк Нил от румънската Федерация на работодателите в енергетиката, предаде БТА.

В декларацията организациите настояват прилагането на новата система за търговия с емисии СТЕ2 за автомобилния транспорт и сградите да бъде социално балансирано и съобразено с реалните икономически възможности.

Снимка: БТА

Представителите на енергийния сектор искат и преоценка на това доколко са изпълними целите за транспорта, заложени в директивата RED III, която определя европейските цели за използване на чиста енергия до 2030 г. Според тях трябва да бъдат отчетени и ограниченията пред бързото електрифициране на транспорта в рамките на този период.

Енергийните организации настояват биогоривата и рециклираните въглеродни горива да бъдат признати в пълна степен като важна възможност за намаляване на емисиите от вече съществуващия автомобилен парк.

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В декларацията се поставя и въпросът за правилата за авиацията. Представителите на сектора искат преразглеждане на регламента ReFuelEU Aviation, така че задължителните цели за използване на устойчиви горива да бъдат съобразени с реално наличните количества и производствения капацитет.

Сред исканията е и Регламентът за намаляване на емисиите на метан да се прилага по начин, който е реалистичен, пропорционален и отчита необходимостта от сигурност на енергийните доставки.

Според подписалите декларацията целта е преходът към по-чиста енергия да бъде съобразен не само с климатичните цели на ЕС, но и с възможностите на икономиките в Централна и Източна Европа и с необходимостта от сигурни и достъпни енергийни доставки.

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