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Над 182 милиона евро инвестира Електроенергийният системен оператор през 2026 година в дейности по реконструкция, рехабилитация и присъединяване на нови обекти към електропреносната мрежа, за да осигури надеждната работа на съоръженията на дружеството през есенно-зимния период.

Завършено е изграждането и реконструкцията на над 120 километра електропроводни линии с цел обезпечаване безпроблемното електроснабдяване в страната. През настоящата година ЕСО реновира въздушните линии в регионите на Софийска област, Пловдив, Бургас, Шумен и Горна Оряховица за гарантиране сигурната работа на електроенергийната система и увеличаване на преносните способности на мрежата. На близо 60 километра електропроводни линии мълниезащитните въжета са подменени с нови с вградени оптични влакна.

Почистени са просеките на въздушни линии, стопанисвани от ЕСО, на територия от близо 11 000 декара.

През 2026 година напълно реконструирани и въведени в експлоатация са открити разпределителни уредби 110kV в подстанции 110/20 kV в областите София, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Смолян, Хасково, Плевен, Разград, Търговище и Велико Търново. Модернизацията на подстанциите на ЕСО значително увеличава сигурността на мрежата, а тяхната дигитализация осигурява възможност за бърза реакция при възникване на аварийни ситуации, следствие от влошени метеорологични условия.

Осигурена е и специализирана техника за извършване на аварийно-възстановителни дейности и достъп до труднодостъпни терени за обезпечаване на дейностите по електрозахранването.

За мобилните екипи са набавени всички необходими комуникационни средства, инструменти и облекло за работа при специфични зимни условия.

Съдържание на: ЕСО
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