Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Природният газ може да поскъпне с още 20-30% през декември. За такъв риск предупреди Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива в ефира на "Твоят ден". Според него понижението при течните горива не е знак за трайно успокояване на енергийните пазари, тъй като геополитическото напрежение остава високо, а корабоплаването през Ормузкия пролив все още е засегнато.

Газови потоци

По думите на Хаджидимитров през последните около 10 дни бензинът в България е поевтинял със 7-8 евроцента за литър, а дизелът - с приблизително 2-3 евроцента. При пропан-бутана обаче движението е в обратната посока - цената му се е повишила с около 12 евроцента. "Цените паднаха не защото нещата са се оправили, а заради по-слабото търсене и по-малките заявки на световните пазари. Ако утре или вдругиден се случи нещо, можем да видим обратната ситуация", предупреди той.

Енергийният експерт Боян Рашев също смята, че е рано да се говори за устойчива тенденция към поевтиняване. Според него резултатите от междинните избори в САЩ са повлияли върху очакванията на инвеститорите, но не са довели до промяна в ситуацията около военните конфликти и доставките на енергийни суровини. "Какви ще бъдат цените утре, никой не знае. Не можем да говорим за тенденция", подчерта Рашев.

Той обърна внимание и на проблемите при преработката на суровия петрол. Разликата между цената на нефта и тази на готовите горива остава висока заради войните и намаления капацитет на европейските рафинерии. Това означава, че дори при спад на суровината поевтиняването на бензина и дизела може да бъде ограничено от разходите и затрудненията в преработката.

Двамата експерти не очакват България да се сблъска с недостиг на бензин и дизел заради напрежението в Близкия изток и инцидентите с кораби в Черно море. Според Рашев страната ни не е толкова пряко зависима от доставките през Персийския залив, колкото други държави. "Не мисля, че ще стигнем до недостиг на горива. България не е в положението на държави, които са пряко зависими от доставките от Персийския залив и не могат да си позволят високите цени", заяви той.

Газът за ноември скача с 32.52%
Виж още Газът за ноември скача с 32.52%

Хаджидимитров също изрази увереност, че търговията в Черно море ще продължи въпреки рисковете за корабоплаването. Според него обаче по-сериозно внимание заслужават проблемите на пазара на електроенергия и природен газ.

Рашев посочи, че цените на електроенергията вече оказват значителен натиск върху българската икономика. По думите му борсовата цена на тока е достигнала 371 евро за мегаватчас - най-високото равнище от началото на годината, при това преди настъпването на студеното време. "По-големият шок в България идва през цените на газа и тока. Днес цената на електроенергията на борсата е 371 евро за мегаватчас - рекордна за годината, а още не е станало студено", посочи експертът.

Той постави въпроса защо част от българските топлоелектрически централи не работят при толкова високи борсови цени, след като страната разполага с производствени мощности. Според него скъпата електроенергия ще засегне най-силно бизнеса, а впоследствие натискът може да се пренесе и върху домакинствата чрез поскъпване на стоките и услугите. "Цените на тока в момента тежат повече от цените на бензина и дизела по бензиностанциите", категоричен беше Рашев.

Двамата коментираха и поведението на потребителите на горива в България. Според Хаджидимитров домакинствата трудно биха се отказали от ежедневното използване на автомобилите си дори при по-високи цени. За да се стигне до съществено ограничаване на потреблението, би било необходимо много по-рязко поскъпване. "Нужен е много голям ценови шок, за да се намали потреблението на горива. А такъв все още няма", посочи той.

 

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Тръмп: Много сме близо до сделка, но картата на Украйна ще бъде малко по-различна Днес
Тръмп: Много сме близо до сделка, но картата на Украйна ще бъде малко по-различна
32007
Милева Марич и Алберт Айнщайн: тя жертва себе си за него; той я предаде, опиянен от славата Лайф
Милева Марич и Алберт Айнщайн: тя жертва себе си за него; той я предаде, опиянен от славата
8820
"Червен" триумф: ЦСКА нокаутира "Левски" с 3 безответни гола и го свали от върха Корнер
"Червен" триумф: ЦСКА нокаутира "Левски" с 3 безответни гола и го свали от върха
18355
Хакери хакнаха руската статистическа служба и издадоха загубите във войната в Украйна IT
Хакери хакнаха руската статистическа служба и издадоха загубите във войната в Украйна
28329
Идеята за "Път към висшето общество" се родила в болница Impressio
Идеята за "Път към висшето общество" се родила в болница
3073
Нощ на ръба на пропастта: До този хотел се стига само с катерене. А как се слиза? (снимки/видео) Trip
Нощ на ръба на пропастта: До този хотел се стига само с катерене. А как се слиза? (снимки/видео)
18268
Астролог посочи жените от зодиака, които обичат да живеят на чужда сметка Zodiac
Астролог посочи жените от зодиака, които обичат да живеят на чужда сметка
926
Динамично време през седмицата, с температури до 25 градуса, след това рязко застудяване, дъжд и сняг Времето
Динамично време през седмицата, с температури до 25 градуса, след това рязко застудяване, дъжд и сня...
5104