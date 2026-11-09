Бензинът поевтиня със 7–8 евроцента за литър за около 10 дни, но напрежението около Ормузкия пролив и скъпата електроенергия продължават да създават рискове за енергийните пазари

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Природният газ може да поскъпне с още 20-30% през декември. За такъв риск предупреди Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива в ефира на "Твоят ден". Според него понижението при течните горива не е знак за трайно успокояване на енергийните пазари, тъй като геополитическото напрежение остава високо, а корабоплаването през Ормузкия пролив все още е засегнато.

По думите на Хаджидимитров през последните около 10 дни бензинът в България е поевтинял със 7-8 евроцента за литър, а дизелът - с приблизително 2-3 евроцента. При пропан-бутана обаче движението е в обратната посока - цената му се е повишила с около 12 евроцента. "Цените паднаха не защото нещата са се оправили, а заради по-слабото търсене и по-малките заявки на световните пазари. Ако утре или вдругиден се случи нещо, можем да видим обратната ситуация", предупреди той.

Енергийният експерт Боян Рашев също смята, че е рано да се говори за устойчива тенденция към поевтиняване. Според него резултатите от междинните избори в САЩ са повлияли върху очакванията на инвеститорите, но не са довели до промяна в ситуацията около военните конфликти и доставките на енергийни суровини. "Какви ще бъдат цените утре, никой не знае. Не можем да говорим за тенденция", подчерта Рашев.

Той обърна внимание и на проблемите при преработката на суровия петрол. Разликата между цената на нефта и тази на готовите горива остава висока заради войните и намаления капацитет на европейските рафинерии. Това означава, че дори при спад на суровината поевтиняването на бензина и дизела може да бъде ограничено от разходите и затрудненията в преработката.

Двамата експерти не очакват България да се сблъска с недостиг на бензин и дизел заради напрежението в Близкия изток и инцидентите с кораби в Черно море. Според Рашев страната ни не е толкова пряко зависима от доставките през Персийския залив, колкото други държави. "Не мисля, че ще стигнем до недостиг на горива. България не е в положението на държави, които са пряко зависими от доставките от Персийския залив и не могат да си позволят високите цени", заяви той.

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Хаджидимитров също изрази увереност, че търговията в Черно море ще продължи въпреки рисковете за корабоплаването. Според него обаче по-сериозно внимание заслужават проблемите на пазара на електроенергия и природен газ.

Рашев посочи, че цените на електроенергията вече оказват значителен натиск върху българската икономика. По думите му борсовата цена на тока е достигнала 371 евро за мегаватчас - най-високото равнище от началото на годината, при това преди настъпването на студеното време. "По-големият шок в България идва през цените на газа и тока. Днес цената на електроенергията на борсата е 371 евро за мегаватчас - рекордна за годината, а още не е станало студено", посочи експертът.

Той постави въпроса защо част от българските топлоелектрически централи не работят при толкова високи борсови цени, след като страната разполага с производствени мощности. Според него скъпата електроенергия ще засегне най-силно бизнеса, а впоследствие натискът може да се пренесе и върху домакинствата чрез поскъпване на стоките и услугите. "Цените на тока в момента тежат повече от цените на бензина и дизела по бензиностанциите", категоричен беше Рашев.

Двамата коментираха и поведението на потребителите на горива в България. Според Хаджидимитров домакинствата трудно биха се отказали от ежедневното използване на автомобилите си дори при по-високи цени. За да се стигне до съществено ограничаване на потреблението, би било необходимо много по-рязко поскъпване. "Нужен е много голям ценови шок, за да се намали потреблението на горива. А такъв все още няма", посочи той.

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