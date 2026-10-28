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Европейската комисия започва диалог с нефтопреработвателните заводи в ЕС заради риска от недостиг на горива и високите цени. Ситуацията е "много сериозна", заяви еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен на съвместен брифинг с еврокомисаря по отбраната Андрюс Кубилюс, предаде БНР.

"Правим всичко възможно, за да помогнем в краткосрочен план", посочи Йоргенсен. По думите му кризата показва необходимостта Европа да разполага с достатъчни и гъвкави мощности за преработка на нефт. През последните 20 години около една четвърт от рафинериите в ЕС са затворени, което е намалило вътрешния капацитет за преработка на нефт с около 10%. Междувременно изтеглянето на инвестиции от Европа се е ускорило. "Тази криза е сигнал за тревога", заяви Йоргенсен. Според него ЕС трябва да обърне тенденцията и да гарантира, че ще разполага с необходимите рафиниращи мощности както сега, така и в бъдеще.

В момента доставките на горива са достатъчни, но нуждите могат рязко да нараснат при военна криза, предупреди еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилюс. Той посочи, че в първите дни на военна криза НАТО трябва да може да придвижи и задържи на позиции 100 000 военнослужещи. "Можете да си представите какво означава това като консумация на гориво", отбеляза Кубилюс. Затова Европа трябва да поддържа достатъчен капацитет за преработка на нефт, като същевременно отчита промените в сектора заради енергийния преход. Рафинериите трябва да останат конкурентоспособни, подчерта той.

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Йоргенсен заяви, че ЕС не се отказва от целта си да постигне климатична неутралност до 2050 г. През следващата година ще бъде изготвена пътна карта, която да гарантира, че краткосрочните мерки за справяне с кризата няма да подкопаят усилията за декарбонизация. Така Брюксел ще търси баланс между сигурността на горивните доставки, запазването на европейския рафиниращ капацитет и дългосрочните климатични ангажименти.

Европейското законодателство не позволява възобновяването на доставките от Русия на изкопаеми горива, заяви междувременно говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси, свързани с възможността за възстановяване на доставките по газопровода "Северен поток".

Независимо от развитието на войната в Украйна, европейското законодателство предвижда прекратяване на тези доставки до края на следващата година, поясни той. Говорителят добави, че ЕК не взима решенията дали посоченият газопровод да бъде отново използван.

Научихме каква е цената на зависимостта от вноса на руски изкопаеми горива, да не забравяме, че Русия спря едностранно доставките за ЕС (при началото на войната в Украйна - бел. кор.), отбеляза той. За нас водещата задача е войната да свърши, а дотогава енергийните санкции на ЕС срещу Русия ще останат в сила, допълни говорителят. Русия използваше доставките на изкопаеми горива като оръжие и няма да забравим това, каза той. Досега Русия не е показала воля за прекратяване на войната, обобщи говорителят. Според него руският президент Владимир Путин не показва готовност да се включи в мирни преговори за Украйна.

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