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2 от първите 3 танкера, натоварени с руски дизел и първоначално насочени към САЩ, промениха маршрутите си. Развитието поставя под въпрос опита на американския президент Доналд Тръмп да осигури допълнителни доставки на гориво от Русия, пише "Файненшъл таймс".

Единият от корабите - "Талисман", плаващ под руски флаг и включен в санкционните списъци на САЩ, Великобритания и ЕС, е напуснал маршрута си през Атлантическия океан и е навлязъл в Средиземно море. В момента танкерът се намира край бреговете на Алжир и подава сигнал, че очаква нареждания. Засега няма посочени потвърден купувач или пристанище за разтоварване.

Другият танкер - "Леруо", плаващ под флага на Сиера Леоне и собственост на хонконгска компания, е променил обявената си дестинация на Бразилия. Корабът също е под санкции - на Великобритания, ЕС и Канада.

Третият танкер - "Агиои Фанендес", собственост на гръцка компания, продължава пътуването си към САЩ, но и той не е посочил конкретно пристанище за разтоварване.

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Анализаторът на компанията за проследяване на енергийните доставки "Кплър" (Kpler) Мат Смит не изключва и този кораб да промени курса си. Причината са колебанията на американските купувачи заради регулаторните, законодателните и санкционните рискове, свързани с руското гориво.

На фона на променените маршрути Кремъл заяви, че руското гориво ще достигне до своите клиенти, предаде ТАСС. "Знаете, че танкерите бяха напълнени. Това са търговски дейности, така че, естествено, няма как подробностите да бъдат публично достояние. Целият този дизел ще достигне до своите купувачи", заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пред журналисти.

Той призова да не се прави връзка между промените в маршрутите на танкерите и резултатите от междинните избори за Конгреса на САЩ. "Не си струва да се търси някаква връзка с изборите тук. Това е категорично", заяви Песков в отговор на въпрос дали отклоняването на корабите, превозващи руско гориво в рамките на договорената сделка за дизел, има отношение към изборните резултати.

Говорителят на Кремъл отказа да коментира и възможността за преразглеждане на условията по споразумението. "Нямам какво да добавя към това, което вече казах", подчерта той.

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