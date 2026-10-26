Енергийният министър Ива Петрова определи ситуацията като исторически безпрецедентна; мерките за преодоляване на проблема може да изискват около година за реализация

1796 Снимка: БТА

Нивото на Дунав остава критично ниско, а справянето с последиците за работата на АЕЦ "Козлодуй" продължава да бъде сериозно предизвикателство. Това заяви министърът на енергетиката Ива Петрова по време на седмото издание на Софийския икономически форум, организиран от Делфийския икономически форум в "София Балкан Палас".

Ситуацията е исторически безпрецедентна, посочи Петрова, цитирана от БТА. По думите ѝ атомната централа се е справила много добре с кризата благодарение както на техническите особености на проекта, така и на инженерния екип, който е следил обстановката денонощно. Това лято за първи път в историята на АЕЦ "Козлодуй" се стигна до намаляване на мощността на реакторите заради ниското ниво на Дунав.

След допълнителни проучвания са установени възможни мерки за справяне с проблема, но те са технически сложни и изпълнението им би отнело около година. "Имаме набор от 5 технически решения, по които работим. Предстои да се направи оценка на разходите и ползите и да вземем решенията", обясни енергийният министър.

Според Петрова съчетаването на работата на АЕЦ "Козлодуй", въглищните централи, възобновяемите енергийни източници и батериите за съхранение на електроенергия е позволило на България да премине през критичния период и да оказва подкрепа и на региона.

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Петрова подчерта, че ядрената енергетика е категоричен избор за развитието на българския енергиен сектор. Осигуряването на безопасната експлоатация на съществуващите мощности остава безусловен приоритет, заяви тя. Продължава и подготовката за изграждането на нови мощности на площадката на АЕЦ "Козлодуй", като се работи по актуализирана пътна карта. Успоредно с това трябва да бъде намерено стратегическо решение за проекта АЕЦ "Белене", който министърът определи като актив в енергийната система. България проучва и възможностите за развитие на малки модулни реактори.

Като пример за регионално сътрудничество Петрова посочи и Вертикалния газов коридор. По думите ѝ проектът демонстрира солидарността, необходима на страните в региона за справяне с настоящите геополитически предизвикателства.

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