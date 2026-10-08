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Средната цена на дизеловото гориво в бензиностанциите в Европейския съюз е спаднала за първи път след 4 поредни седмици на поскъпване, през които достигна рекордни равнища. Това показват обобщените от Европейската комисия данни, предоставени от националните власти и цитирани от Франс прес.

Средната седмична цена на дизела е намаляла с 0,09 евро до 2,15 евро за литър. Данните се основават на цените, обявени от бензиностанциите в началото на тази или през предходната седмица.

Във Франция дизелът също поевтинява през последните дни. Средната цена е била малко над 2,35 евро за литър, според изчисление на АФП на база цените, публикувани от над 9000 бензиностанции в правителствен сайт. На 20 септември горивото достигна рекордните близо 2,41 евро за литър. Масовият бензин SP95-E10 е около 2,15 евро за литър, като цената му през последните дни е сравнително стабилна. Рекордното равнище за този вид бензин е било 2,18 евро за литър.

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Само 1 от 27-те държави в ЕС - Кипър, е регистрирала нов рекорд при цената на дизела в последните данни. Седмица по-рано рекордни стойности са били отчетени в 12 държави, показва анализ на АФП, цитиран от БТА.

Посочените от Европейската комисия цени включват данъците и акцизите във всяка държава. Средно те формират около 40% от крайната цена, която потребителите плащат на бензиностанциите. В статистиката обаче не са включени целеви мерки за подпомагане, каквито например има във Франция за хората, които пътуват дълги разстояния с автомобил.

Средната цена за ЕС се изчислява с тежест според потреблението на горива във всяка държава членка през 2024 г. За сравнение, през февруари, преди началото на военните действия на САЩ и Израел срещу Иран, дизелът в ЕС е струвал средно 1,59 евро за литър.

От края на февруари цените на горивата са под силен натиск заради блокирането на Ормузкия проток. Преди конфликта през него са преминавали около 20% от световните доставки на петрол и природен газ.

Впоследствие допълнителен натиск върху цените е оказала блокадата на хусите върху износа на петрол от Саудитска Арабия през Червено море, както и украинските удари по руски рафинерии.

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