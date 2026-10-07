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Дългосрочният кредит на "Булгартрансгаз" за изграждането на Вертикалния газов коридор ще бъде увеличен с 25 млн. евро и ще достигне 127 258 370 евро. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание.

Кредитът е отпуснат от "Обединена българска банка" през септември 2025 г. Увеличаването на сумата по гаранционното споразумение е необходимо условие за повишаване на размера на кредита. С решението се удължава и срокът за усвояването му до 31 декември 2026 г.

Допълнителното финансиране ще бъде използвано за завършването на два проекта, свързани с увеличаването на капацитета за пренос на природен газ през България.

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Единият е за разширяване на капацитета на междусистемната връзка Кулата/Сидирокастро по направлението от Гърция към България. Вторият предвижда увеличаване на капацитета на връзката Негру Вода/Кардам за пренос на газ от България към Румъния.

Вертикалният газов коридор е стратегически проект за газова инфраструктура, който има за цел да засили сигурността и да диверсифицира доставките на природен газ за Югоизточна и Централна Европа.

В инициативата участват газопреносните оператори на България, Гърция, Румъния, Унгария, Словакия, Украйна и Молдова. Проектът трябва да улесни преноса на газ между южните и северните части на региона и да увеличи възможностите за достъп до различни източници и маршрути за доставки.

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