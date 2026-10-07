Общият размер на дългосрочния кредит за газовата инфраструктура ще достигне 127,3 млн. евро, а срокът за усвояване се удължава до края на 2026 г.

357 Снимка: Министерски съвет

Дългосрочният кредит на "Булгартрансгаз" за изграждането на Вертикалния газов коридор ще бъде увеличен с 25 млн. евро и ще достигне 127 258 370 евро. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание.

Кредитът е отпуснат от "Обединена българска банка" през септември 2025 г. Увеличаването на сумата по гаранционното споразумение е необходимо условие за повишаване на размера на кредита. С решението се удължава и срокът за усвояването му до 31 декември 2026 г.

Допълнителното финансиране ще бъде използвано за завършването на два проекта, свързани с увеличаването на капацитета за пренос на природен газ през България.

Единият е за разширяване на капацитета на междусистемната връзка Кулата/Сидирокастро по направлението от Гърция към България. Вторият предвижда увеличаване на капацитета на връзката Негру Вода/Кардам за пренос на газ от България към Румъния.

Какво движи бизнеса днес? Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Вертикалният газов коридор е стратегически проект за газова инфраструктура, който има за цел да засили сигурността и да диверсифицира доставките на природен газ за Югоизточна и Централна Европа.

В инициативата участват газопреносните оператори на България, Гърция, Румъния, Унгария, Словакия, Украйна и Молдова. Проектът трябва да улесни преноса на газ между южните и северните части на региона и да увеличи възможностите за достъп до различни източници и маршрути за доставки.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.