Дружеството ще използва всички налични резерви, за да ограничи поскъпването, въпреки че цените на европейските пазари надхвърлиха €100 за мегаватчас

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"Булгаргаз"ще внесе предложение за по-ниска цена на природния газ през декември от първоначално заявените €66,83 за мегаватчас. Това съобщи изпълнителният директор на дружеството Георги Татарски по време на открито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), предаде БТА.

На 10 ноември държавният газов доставчик поиска от регулатора да утвърди цена от €66,83 за мегаватчас за декември без таксите за достъп и пренос, акциза и ДДС. Това представляваше увеличение с 14,38% спрямо утвърдената цена за ноември, която скочи с близо 33%.

Татарски не посочи каква ще бъде новата цена, тъй като до края на месеца остават още няколко дни и все още е рано за окончателна прогноза. "Ще направим всичко възможно и ще използваме всичките си резерви, за да постигнем по-добра цена от тази, която заявихме на 10 ноември", заяви той.

По думите му над 70% от газовия микс на "Булгаргаз" се формира от доставки на втечнен природен газ с кораби през пристанища в Турция и Гърция. Татарски обърна внимание и на поскъпването на международните пазари, като посочи, че цената на нидерландския газов хъб TTF вече е преминала психологическата граница от €100 за мегаватчас.

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Възможностите за компенсиране на поскъпването чрез количества от газохранилището "Чирен" също са ограничени. Наличният газ е разпределен за целия зимен сезон и не може да окаже съществено влияние върху цената за декември, обясни изпълнителният директор на "Булгаргаз".

Председателят на КЕВР Пламен Младеновски призова дружеството да използва всички възможни резерви, за да ограничи увеличението на цената.

Регулаторът ще проведе закрито заседание на 1 декември, на което окончателно ще определи цената, по която "Булгаргаз" ще продава природния газ на крайните снабдители и на дружествата с лицензии за производство и пренос на топлинна енергия.

В първоначалната си обосновка държавният доставчик посочи, че предложената цена от €66,83 за мегаватчас е с над 20% по-ниска от нивата на европейските газови пазари.

При изчисляването ѝ са взети предвид заявените от клиентите количества за декември, които ще бъдат осигурени по договора с азербайджанската компания, от терминала за втечнен природен газ край Александруполис, чрез доставки на втечнен газ през Турция, както и от подземното газохранилище "Чирен".

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