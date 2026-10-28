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"Булгаргаз" ще внесе ново предложение за цената на природния газ през ноември, тъй като е намерил възможности да ограничи първоначално заявеното увеличение. Това съобщи изпълнителният директор на дружеството Георги Татарски по време на днешното заседание открито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

Газови потоци

"Потърсихме резерви, за да не е увеличението толкова сериозно. Участвахме в търг за допълнителен добив за количествата в Чирен, предварителните количества бяха увеличени, можем да направим корекция на първоначалното ни предложение. Ще ви го изпратим в края на месеца в писмена форма. Цената остава с повече от 40 евро на мегаватчас по-ниска от цената на борсата", каза Татарски. Въпреки това, доставчикът предупреди, че корекцията отново ще е с двуцифрен процент.

Първоначалното предложение на обществения доставчик предвиждаше поскъпване на природния газ с близо 34% спрямо октомври. При такова увеличение цената би достигнала 59,08 евро за мегаватчас без ДДС. Сега действащата тарифа, утвърдена от регулатора, е 44,09 евро за мегаватчас без ДДС. Окончателното решение за цената на синьото гориво през ноември трябва да бъде обявено на 1 ноември. Новите намерения на "Булгаргаз" бяха обявени почти едновременно с изявление на премиера Румен Радев в началото на днешното заседание на Министерски съвет. Радев заяви, че цените на тока и парното за бита няма да се променят до 1 юли, 2027 година.

Снимка: БТА

По време на заседанието членът на КЕВР Таско Ерменков призова политиците да не правят спекулации с цените и прогнозите. "Политиците да не си правят упражнения върху цените и прогнозите, защото това не е красиво. Ние не се бъркаме в тяхната работа, когато правят закони, ще ги помоля да не се бъркат в работата на КЕВР в експертната ѝ част и да правят имагинерни внушения", заяви Ерменков.

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Председателят на регулатора Пламен Младеновски обясни, че движението на цените на природния газ зависи основно от международните пазари и не може да бъде овладяно с вътрешни политически решения. "Цената на газа не зависи от вътрешни политически или регулаторни решения. Повече от 60-70% от цената е обвързана с котировките на международните пазари. В тази връзка нито правителството, нито регулаторът могат да повлияят специално на тези цени, които ясно виждаме, че вървят нагоре през последните месеци", каза той.

Снимка: БТА

Младеновски посочи, че международните котировки на природния газ са достигнали почти 100 евро за мегаватчас — близо 2 пъти над цената, предложена от "Булгаргаз" след първоначално предвиденото увеличение. Въпреки това регулаторът ще търси възможности да ограничи отражението върху потребителите. "В същото време ние като регулатор трябва да защитим максимално обществения интерес и се надяваме "Булгаргаз", както и ние, ще търсим резерви това увеличение да не е в поискания от дружеството размер", заяви председателят на КЕВР.

Младеновски увери, че ще бъдат използвани всички регулаторни инструменти, за да не се стигне до увеличение на цените на топлинната енергия и електроенергията от 1 януари 2027 г. "Към настоящия момент все още има такива резерви и не се налага подобно увеличение", посочи той и допълни: "Не очаквам промяна на цените от 1 януари. Гражданите трябва да бъдат спокойни".

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