Българското дружество вече има разрешения за работа на пазарите в Гърция, Словакия, Унгария и Румъния и разширява регионалната си мрежа

252 Снимка: Bulphoto

"Булгаргаз" получи лиценз за доставка на едро на природен газ в Сърбия за срок от 10 години. Лицензията е издадена от Агенцията по енергетика на Сърбия и дава на българското държавно дружество възможност да развива търговска дейност на сръбския газов пазар, съобщиха от компанията, цитирани от БТА.

От "Булгаргаз" посочват, че издаденото разрешение потвърждава изпълнението на всички изисквания за работа на сръбския пазар. Според компанията лицензията е част от стратегията ѝ за разширяване на присъствието в региона и увеличаване на възможностите за трансгранична търговия с природен газ.

Компанията вече разполага с необходимите разрешения за търговия и доставка на газ в Гърция, Словакия, Унгария и Румъния. Присъствието ѝ в региона беше разширено и към Молдова чрез дъщерното дружество "Булгаргаз Норт" (Bulgargaz North), което има лиценз за търговия с природен газ в страната.

"Булгаргаз" е регистриран и като ползвател на газопреносната инфраструктура в Гърция, Румъния, Словакия, Сърбия, Унгария и Украйна. Това му осигурява достъп до газопреносните мрежи на тези държави и създава допълнителни възможности за търговия между различните пазари в Централна и Югоизточна Европа.

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Разширяването към Сърбия идва на фона и на усилията за задълбочаване на енергийното сътрудничество с други държави от региона. Миналата седмица, по време на официалното посещение на чешкия премиер Андрей Бабиш в България, министърът на енергетиката Ива Петрова и първият заместник министър-председател и министър на промишлеността и търговията на Чехия Карел Хавличек са обсъдили възможността "Булгаргаз" да започне диалог с чешката държавна компания за сътрудничество в газовия сектор.

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