Общественият доставчик предупреждава, че ще заведе съдебни искове, ако не бъде подписано споразумение за 39 неплатени фактури; общите задължения на столичното дружество достигат 971 млн. евро

421 Източник: Георги Велев, 3eNews

"Булгаргаз" настоява "Топлофикация София" да признае задълженията си по 39 неплатени фактури за общо 301,9 млн. евро до 31 декември 2026 г. Общественият доставчик е изпратил писмо до столичното дружество и до компетентните институции с предложение двете компании да подпишат споразумение, което да прекъсне погасителната давност за вземанията.

Фактурите са за природен газ, доставен през 2024 г., като давността за събиране на сумите по тях изтича през 2027 г. От "Булгаргаз" посочват, че общият дълг на "Топлофикация София" към дружеството вече възлиза на 971 млн. евро.

Предложеното споразумение трябва да съдържа изрично признание на задълженията от страна на столичната топлофикация. От обществения доставчик определят писмото като последна покана за доброволно, извънсъдебно уреждане на отношенията.

Ако документът не бъде подписан до края на годината, "Булгаргаз" ще започне поетапно да предявява съдебни искове за събиране на вземанията си. Според дружеството това ще доведе до допълнителни съдебни разноски за "Топлофикация София", които ще надхвърлят 12 млн. евро.

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Наред с предложението за споразумение общественият доставчик отново настоява до 5 декември 2026 г. да получи подробна информация за финансовото и ликвидното състояние на топлофикационното дружество. Поисканите данни включват 13-седмична прогноза за паричните потоци и актуализиран график за плащанията. От "Булгаргаз" уточняват, че са поискали тази информация с писмо преди повече от месец, но все още не са получили отговор.

В началото на ноември по инициатива на обществения доставчик се проведе работна среща между ръководствата на двете дружества и представители на Столичната община. Тя постави началото на възстановяването на диалога между страните.

Междувременно Столичният общински съвет подкрепи предложението на кмета Васил Терзиев да започне процес по финансово и техническо оздравяване на "Топлофикация София" с участието на Групата на Световната банка.

Дългосрочното решение на проблемите на дружеството е свързано със създаването на управленска структура, която да гарантира качеството на топлофикационната услуга, заяви министърът на енергетиката Ива Петрова.

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