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"Булгаргаз" предлага сериозно увеличение на цената на природния газ за предстоящия месец. В свое заявление до Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) общественият доставчик е поискал синьото гориво да поскъпне с близо 34% от 1 ноември, предаде БНР. 

Газови потоци

Ако регулаторът одобри предложението, новата цена ще достигне 59,08 евро за мегаватчас, като в тази сума не са включени таксите за достъп и пренос, акциз и ДДС. Евентуалното поскъпване ще засегне пряко всички клиенти на регулирания пазар, включително топлофикационните дружества и битовите потребители.

От газовото дружество аргументират искания скок с увеличените разходи за осигуряване на синьо гориво. В ценообразуването са калкулирани доставките по дългосрочния договор с Азербайджан, закупените количества втечнен природен газ (LNG), както и планираният добив от подземното газохранилище "Чирен". Като допълнителен фактор за увеличението се посочва и негативното влияние на ценовите тенденции на европейските газови пазари.

Предстои КЕВР да разгледа внесеното заявление, да направи собствени изчисления и да определи окончателната тарифа, която ще влезе в сила за ноември.

През настоящия месец октомври действащата тарифа на природния газ е значително по-ниска - 44,09 евро за мегаватчас (без такси и налози). Исканото увеличение от почти 15 евро за мегаватчас представлява рязък скок в навечерието на активния зимен отоплителен сезон.

Подобна разлика между октомврийската и предложената ноемврийска цена означава осезаемо повишение на разходите за енергия още в първите месеци на зимата.

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