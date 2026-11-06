Общинското дружество системно не изпълнява представяните план-графици и не предоставя изисканата финансова информация, необходима за намирането на устойчиво решение, заявиха от газовия доставчик

2885 Източник: Георги Велев, 3eNews

По инициатива на "Булгаргаз" ЕАД се е състояла работна среща със Столичната община, с която е било поставено "началото на възстановяването на активния и конструктивен диалог между двете страни". Участвали са кметът на София Васил Терзиев и председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров, а от страна на "Булгаргаз" - изпълнителният директор Георги Татарски и членът на Съвета на директорите Велислав Йонев, съобщиха от газовия доставчик.

Основен акцент в разговорите е бил необходимостта от предприемане на конкретни действия за преодоляване на затрудненията на "Топлофикация София" ЕАД във връзка с натрупаните и нарастващи финансови задължения. В хода на срещата кметът на Столична община и представителите на "Булгаргаз" ЕАД изразили общо разбиране, че "Топлофикация София" следва да предприеме реални и последователни действия за погасяване на натрупаните си задължения към обществения доставчик на природен газ.

От страна на "Булгаргаз" ЕАД е била изразена загриженост, че до настоящия момент ръководството на "Топлофикация София" не е предприело необходимите активни действия за погасяване на натрупаните задължения, като усилията и исканията му са насочени преимуществено към осигуряване на средства за ремонтни дейности, без да бъдат предложени конкретни и реалистични мерки за намаляване на задлъжнялостта към обществения доставчик.

По време на срещата е било изказано очакване "Топлофикация София" да предприеме незабавни и реални действия за регулярно погасяване на задълженията си, които надхвърлят 900 млн. евро. Било е подчертано също, че общинското дружество системно не изпълнява представяните план-графици за плащания и не предоставя изисканата финансова информация, необходима за намирането на устойчиво решение.

"Необходимостта от ремонти не може да бъде постоянно основание за отлагане на плащанията и за прехвърляне на финансовата тежест върху "Булгаргаз" и в тази връзка се очакват конкретни мерки и съдействие от Столична община за ограничаване на нарастващата задлъжнялост", се посочва в съобщението.

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"Булгаргаз" ЕАД и Столична община са се договорили да продължат съвместната работа чрез регулярни срещи, следващата от които ще се състои още през идната седмица. Целта е диалогът да доведе до конкретни действия за погасяване на натрупаните задължения и до устойчив модел на бъдещите отношения в интерес на двете дружества и гражданите на столицата.

Независимо от финансовите затруднения, които "Булгаргаз" ЕАД изпитва, дружеството продължава да изпълнява ангажиментите си като обществен доставчик и няма да преустанови подаването на природен газ към "Топлофикация София".

Отоплението и топлата вода в студентските общежития на територията на Столичната община са възстановени, съобщиха междувременно от МОН, като се позоваха на информацията, предоставена от кмета на София Васил Терзиев към 17:00 часа.

По-рано днес министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев проведе среща с Терзиев във връзка с продължаващите проблеми с отоплението и топлата вода в част от общежитията. Министърът подчерта необходимостта от спешни действия за решаване на проблемите, така че да бъдат осигурени нормални условия за живот на студентите с настъпването на зимния сезон.

Кметът пое ангажимент да предостави актуална информация в рамките на деня. Столичната община реагира своевременно и само няколко часа след срещата потвърди пред МОН, че отоплението и топлата вода са възстановени във всички студентски общежития в столицата, поясняват от образователното министерство.

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