Ако КЕВР одобри заявлението на газовата ни компания, през следващия месец един мегаватчас ще се продава за почти 67 евро (66.83 евро) без таксите и налозите

1945 Снимка: БТА

Природният газ да поскъпне с малко над 14 процента през декември - това са поискали от "Булгаргаз" от Комисията за енергийно и водно регулиране.

Ако регулаторът одобри заявлението на газовата ни компания, през следващия месец един мегаватчас ще се продава за почти 67 евро (66.83 евро) без таксите и налозите.

В ценообразуването влизат количества по дългосрочния договор с Азербайджан, които покриват близо една трета от потреблението, внос на втечнен природен газ от Турция и Гърция, както и добив от газохранилището в Чирен, пише БНР.

От "Булгаргаз" посочват, че заложената такса, платима към турската компания "Боташ" за количества, предвидени за внос от южната ни съседка, е в намален размер.

Предстои обществено обсъждане на предложението, преди то да бъде окончателно одобрено от енергийния регулатор.

Какво движи бизнеса днес? Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Природният газ поскъпна с 32,52% през ноември и вече струва 58,43 евро за мегаватчас. Това реши КЕВР в началото на месеца, като новата цена се прилага със задна дата от 1 ноември.

Одобрената тарифа е малко под първоначално предложената от обществения доставчик "Булгаргаз", който първоначално поиска рязко повишение с 34%. На откритото заседание доставчикът оттегли офертата и обеща да потърси резерви за по-ниски цени.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.