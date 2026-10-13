Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Европейската комисия опроверга твърдението на Москва, че Евросъюзът е закупил руска енергия на стойност 320,7 милиарда долара (286 милиарда евро) от 2022 г. насам.

Сделки

Говорителка на ЕК обяви, че сумата между март 2022 г. и юли 2026 г. е 209 милиарда долара (197 милиарда евро).

Руският вицепремиер Александър Новак обяви сумата от 320,7 милиарда долара вчера, заявявайки, че Русия е в състояние да възобнови износа си на дизелово гориво до равнища от 3-3,5 милиона тона месечно до края на годината.

"Става въпрос за обема на доставките на енергийни ресурси към страните от Европейския съюз", заяви той в интервю за държавния телевизионен канал "Россия 24".

Новак изтъкна, че мащабният внос е станал въпреки санкциите на ЕС от началото на войната в Украйна.

Песков нарече европейските страни "активни купувачи на руски нефт"
Виж още Песков нарече европейските страни "активни купувачи на руски нефт"

Днес говорителката на ЕК Анна-Кайса Итконен направи опровержението на пресконференция в отговор на въпроси.

"Противно на твърденията на Москва, Русия е доставила на ЕС енергия на стойност 197 милиарда евро (209 милиарда долара) между март 2022 г. и юли 2026 г., заяви тя, позовавайки се на данни от COMEXT - официалната референтна база данни, управлявана от Евростат.

"ЕС щеше да похарчи 475 милиарда евро - допълнителни 278 милиарда евро за руски изкопаеми горива, ако REPowerEU не беше стартиран", изтъкна Итконен, цитирана от "Евронюз", подчертавайки ролята на плана на блока за премахване на зависимостта от руски горива.

"Имаме ясна тенденция на намаляване на зависимостта ни от Русия от 42%-45% през 2022 г. до 12% сега", посочи още говорителката.

Русия и САЩ договарят доставки на дизел, Тръмп и Москва обвиниха ЕС в лицемерие
Виж още Русия и САЩ договарят доставки на дизел, Тръмп и Москва обвиниха ЕС в лицемерие

Цитираните от нея данни опровергават и вчерашното твърдение на американския президент Доналд Тръмп по темата. Той написа вчера в социалната си мрежа "Трут соушъл", че ЕС е платил на Русия 250 милиарда долара (223 милиарда евро) за енергия.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Нова гледна точка: Гардът на НСО блъска със засилка репортерката Днес
Нова гледна точка: Гардът на НСО блъска със засилка репортерката
33614
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод Лайф
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод
4349
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА Корнер
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА
10099
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година IT
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година
1469
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция Impressio
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция
2322
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео URBN
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео
5447
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон Trip
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон
2271
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето Вкусотии
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето
3717
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост Zodiac
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост
1474
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие Времето
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие
425