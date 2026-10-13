Говорителка на ЕК отхвърли твърдението на руския вицепремиер Александър Новак, че сумата е 320,7 млрд. и на американския президент Доналд Тръмп, че е 250 млрд.

8830 Кадър: EBS

Европейската комисия опроверга твърдението на Москва, че Евросъюзът е закупил руска енергия на стойност 320,7 милиарда долара (286 милиарда евро) от 2022 г. насам.

Говорителка на ЕК обяви, че сумата между март 2022 г. и юли 2026 г. е 209 милиарда долара (197 милиарда евро).

Руският вицепремиер Александър Новак обяви сумата от 320,7 милиарда долара вчера, заявявайки, че Русия е в състояние да възобнови износа си на дизелово гориво до равнища от 3-3,5 милиона тона месечно до края на годината.

"Става въпрос за обема на доставките на енергийни ресурси към страните от Европейския съюз", заяви той в интервю за държавния телевизионен канал "Россия 24".

Новак изтъкна, че мащабният внос е станал въпреки санкциите на ЕС от началото на войната в Украйна.

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Днес говорителката на ЕК Анна-Кайса Итконен направи опровержението на пресконференция в отговор на въпроси.

"Противно на твърденията на Москва, Русия е доставила на ЕС енергия на стойност 197 милиарда евро (209 милиарда долара) между март 2022 г. и юли 2026 г., заяви тя, позовавайки се на данни от COMEXT - официалната референтна база данни, управлявана от Евростат.

"ЕС щеше да похарчи 475 милиарда евро - допълнителни 278 милиарда евро за руски изкопаеми горива, ако REPowerEU не беше стартиран", изтъкна Итконен, цитирана от "Евронюз", подчертавайки ролята на плана на блока за премахване на зависимостта от руски горива.

"Имаме ясна тенденция на намаляване на зависимостта ни от Русия от 42%-45% през 2022 г. до 12% сега", посочи още говорителката.

Цитираните от нея данни опровергават и вчерашното твърдение на американския президент Доналд Тръмп по темата. Той написа вчера в социалната си мрежа "Трут соушъл", че ЕС е платил на Русия 250 милиарда долара (223 милиарда евро) за енергия.

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