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Цените на петрола спаднаха в ранната търговия днес, след като пазарите преценяваха изпълнителна заповед на американския президент Доналд Тръмп, която отменя някои санкции и мита, свързани с руския енергиен износ, докато атаките срещу Саудитска Арабия и Йемен поддържаха опасенията за прекъсвания на доставките от Близкия изток.

Фючърсите на петрола тип Brent поевтиняха с 49 цента, или 0,45%, до 109,06 долара за барел. Контрактът за американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) за ноември, който изтича във вторник, спадна с 0,33% до 103,32 долара. По-активният декемврийски контракт поевтиня с 46 цента, или 0,47%, до 98,08 долара.

В предишната сесия Brent се покачи до 110,70 долара за барел - най-високото ниво от 20 май насам (петмесечен връх).

Петролът поевтинява след отмяната на санкции от Тръмп
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В петък вечерта Тръмп издаде изпълнителна заповед, с която отменя ключови американски санкции и мита, свързани с Русия, включително мита върху руски стоки и наказания за купувачи на руски нефт и газ. В събота обаче Тръмп заяви, че все още не е обявил окончателно решение по въпроса, а държавният секретар Марко Рубио каза, че властите искат повече време, за да оценят ситуацията.

Добивът на суров петрол в Русия се е увеличил с 65 000 барела дневно през септември до 8,43 милиона барела на ден, но остава с около 870 000 барела дневно под нивото отпреди година, съобщи миналата седмица Международната агенция по енергетика.

"Въпреки че перспективата за допълнителни руски доставки на дизел предлага известно теоретично облекчение, търговците изглежда са много по-фокусирани върху продължаващия риск от допълнителни щети върху енергийната инфраструктура в региона на Персийския залив", заяви Тим Уотърър, главен анализатор в KCM Trade.

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