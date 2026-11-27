Цените на петрола се покачват леко и са на път да прекъснат триседмична серия от спадове заради атаки срещу танкери в Ормузкия проток и саудитска енергийна инфраструктура

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Цените на петрола се повишиха леко в ранната търговия днес и са на път да прекъснат триседмична серия от спадове, тъй като продължаващите атаки срещу танкери в Ормузкия проток и саудитска енергийна инфраструктура засилиха опасенията за доставките от обхванатия от конфликт Близък изток.

Фючърсите на Brent поскъпнаха с 4 цента до 96,61 долара за барел, след като в четвъртък се покачиха с почти 2 долара и затвориха на най-високото ниво от 6 ноември. Американският West Texas Intermediate беше на 85,78 долара за барел, с 2,10 долара (2,5%) над затварянето в сряда (в четвъртък нямаше сетълмент заради Деня на благодарността в САЩ), съобщи "Ройтерс".

Анализатори от ANZ отбелязаха, че Brent все още може да надхвърли 100 долара за барел дори без нова голяма ескалация в региона, но за това все повече е необходимо доказателство за ограничени реални доставки.

Атака срещу рафинерията на Saudi Aramco в Джазан спря част от операциите. Това е поредният удар на хусите срещу ключови саудитски съоръжения (ден след атаки срещу Рас Танура и пристанища в Червено море).

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OPEC+ вероятно ще запази целите си за добив поне през първото тримесечие на 2027 г. на срещата в неделя. Междувременно Украйна засили дроновите атаки срещу руски рафинерии, като последната предизвика пожар в рафинерията Slavyansk ECO в Краснодарския край.

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