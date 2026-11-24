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Цените на петрола се понижиха в ранната търговия днес и се задържаха близо до тримесечно дъно заради притеснения за нарастващо предлагане на суров петрол и потенциален пазарен излишък. В същото време рискът за корабоплаването през протока Ормуз продължава.

Фючърсите на Brent паднаха с 40 цента (0,45%) до 88,97 долара за барел, след като в понеделник затвориха на най-ниското си ниво от 31 август. Американският WTI се понижи с 23 цента (0,29%) до 79,94 долара за барел, след като по-рано в сесията докосна най-ниското си ниво от 26 август, предаде "Ройтерс".

Цените получиха известна подкрепа от рисковете в Ормуз. Военноморските сили на Иранската революционна гвардия съобщиха, че три петролни танкера "нарушители" са се запалили, след като са ударили морски мини в протока в понеделник (според иранската Press TV). САЩ разследват дали Иран е участвал в кибератаки срещу 50 енергийни танкера, съобщи The Wall Street Journal.

Предлагането се възстановява и в Либия - тръбопроводът Sharara е отворен отново и петролът вече тече към резервоарите в съоръжението Akakus в Завия. Според бележка на Deutsche Bank наблюдаваните световни запаси от течни горива са нараснали с 52 млн. барела през октомври, което предполага излишък от около 1,7 млн. барела на ден.

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