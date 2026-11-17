Възстановяващият се износ от Близкия изток надделява над опасенията от продължаващи атаки срещу танкери

189 Източник: архив, 3e-news.net

Цените на петрола паднаха в ранната търговия днес, след като очакванията за излишък в предлагането, подхранвани от възстановяването на износа от Близкия изток, засенчиха притесненията от продължаващите атаки срещу танкери в региона.

Фючърсите на Brent поевтиняха с 44 цента, или 0,5%, до 92,00 долара за барел, а тези на американския West Texas Intermediate (WTI) спаднаха с 44 цента, или 0,5%, до 85,28 долара.

"Петролът се коригира надолу, тъй като пазарът все повече приема, че предлагането най-накрая е настигнало търсенето и вече може да започне да го надвишава. Именно тази промяна в баланса между предлагане и търсене е основният фактор, който тежи върху цените днес", заяви Тим Уотърър, главен анализатор в KCM Trade.

Международната агенция по енергетика съобщи в петък, че световният петролен пазар ще се върне към излишък през четвъртото тримесечие на годината, тъй като износът от Близкия изток се възстановява по-бързо от глобалното търсене въпреки атаките срещу корабоплаването.

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Въпреки признаците за подобрено предлагане, атаките срещу енергийна инфраструктура и кораби в Залива и Ормузкия проток продължават, което поддържа несигурността около един от най-важните маршрути за износ на петрол в света. "Геополитическата рискова премия от конфликта между САЩ и Иран не е изчезнала, но в момента ясно отстъпва на заден план", добави Уотърър.

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