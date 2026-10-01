Администрацията на Доналд Тръмп моли европейските правителства да освободят 120 милиона барела от националните си стратегически резерви в рамките на 180 дни

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Администрацията на американския президент е поискала от европейските правителства да пуснат на пазара една трета от резервите от дизел в ЕС, за да облекчат нарастващите цени, като алтернатива на пълната забрана на износ на такова гориво от САЩ, с която заплашва Доналд Тръмп.

Планът, предложен от американския министър на енергетиката Крис Райт, предвижда ЕС да освободи 120 милиона барела дизел от национални стратегически резерви в рамките на 180 дни, е съобщил правителствен служител от европейска държава пред POLITICO.

Това би представлявало над една трета от приблизително 315-те милиона барела дизел, държани в резерв от страните от ЕС към юни тази година, според данни на Евростат, като най-големи запаси имат Германия, Франция, Италия, Испания и Полша.

По последни данни на "Евростат", които са към май миналата година, най-големи резерви от дизел имат Франция - 8,2 млн. тона и Германия 5,6 млн. тона. Това е около 35% от общите резерви в ЕС - около 39 млн. тона.

Като цяло страните от съюза държат 109 млн. тона петрол и горива като стратегически запаси. Правилата на ЕС предвиждат държавите да разполагат с резерви, които да стигнат за 90 дни.

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Германски правителствен служител е потвърдил пред POLITICO, че Съединените щати са се свързали с Берлин по въпроса. "Ройтерс" съобщи, че и Франция е била потърсена относно плана, а трета голяма членка на ЕС също е била потърсена двустранно от САЩ миналата седмица.

Във Вашингтон били разочаровани от Франция и Германия, смятайки че не са изпълнили ангажиментите си по освобождаване на резерви от петрол в рамките на инициативата на Международната агенция по енергетика (МАЕ) през лятото.

Служител на ЕС е съобщил пред "Ройтерс", че Европейската комисия, Германия, Франция, Италия, Ирландия и Великобритания са свикали за днес телефонно съвещание, за да обмислят дали запасите от дизел трябва да бъдат освободени.

Говорителят на Европейската комисията Анна-Кайса Итконен не потвърди дали ЕС е получил искането на Райт, но заяви, че всяко освобождаване на запаси ще бъде договорено само чрез Международната агенция по енергетика - институция със седалище в Париж, която координира енергийната политика сред богатите страни и е ръководила по-ранно освобождаване на запаси тази година. Тя добави, че ЕК е в тесен контакт със страните членки на ЕС и Вашингтон.

Вчера Тръмп отново не изключи ограничаване на доставките на дизел. "Това е нещо, за което мислим и говорим всеки ден - каза той - Но изглежда, че това би имало отрицателно въздействие върху бензина, така че цената му би се повишила малко, а цената на дизела би спаднала малко."

Райт, който беше с Тръмп в Овалния кабинет вчера, заяви, че администрацията скоро ще обяви мерки, насочени към намаляване на цените на дизела. Европа също ще обяви стъпки за увеличаване на предлагането на пазара, каза той.

"Ще чуете съобщения от нашите приятели в Европа за нови доставки на дизел, които ще се появят на пазара и ще намалят значително цените на дизела", каза американският министър.

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