Правителството на Барт де Вевер има срок до 4 ноември да постигне споразумение с френската компания, като спорен въпрос са и милиардите евро за извеждане на реакторите от експлоатация

655 Снимка: БТА/Белга

Белгийското правителство е постигнало ограничен напредък в преговорите с френския енергиен гигант "Енжи" за поставяне под държавен контрол на атомните електроцентрали в страната. Ако разговорите се провалят, кабинетът на премиера Барт де Вевер може да прибегне до национализация, за която според местни медии вече се подготвя законопроект. Крайният срок за постигане на споразумение е 4 ноември, съобщава белгийската новинарска агенция Белга, цитирана от БТА.

Според вестник "Тейд" резервният план предвижда държавата да експроприира централите и впоследствие едностранно да определи размера на справедливото обезщетение за "Енжи". Компанията ще може да оспори решението по съдебен път, но това няма непременно да спре правителството да продължи с плановете си.

Подобен ход обаче крие риск от продължителни съдебни спорове с френската компания. Според "Тейд" експроприацията на атомните централи би била безпрецедентна стъпка за Белгия. През април правителството и "Енжи" започнаха преговори за прехвърляне под държавен контрол на всички белгийски атомни електроцентрали. Освен бъдещата собственост, ключов въпрос са и разходите за извеждане на реакторите от експлоатация, които възлизат на милиарди евро.

Белгия разполага с 2 атомни електроцентрали - "Доел" край Антверпен и "Тианж" край Лиеж. Те имат общо 7 реактора, но към октомври 2026 г. работят само 2 - "Доел 4" и "Тианж 3", с обща мощност около 2,1 гигавата. Останалите 5 реактора бяха окончателно спрени между 2022 и 2025 г., според World Nuclear Association.

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Спорът за бъдещето на ядрената енергетика започна много преди сегашните преговори. През 2003 г. Белгия прие закон за постепенно отказване от атомната енергия, който предвиждаше спиране на реакторите след 40 години работа и прекратяване на ядреното производство до края на 2025 г. Плановете обаче бяха променени заради опасения за сигурността на електроснабдяването. През 2022 г. правителството и "Енжи" се договориха срокът за експлоатация на двата най-нови реактора да бъде удължен до 2035 г., а през май 2025 г. парламентът отмени закона за отказ от ядрената енергия.

Промяната в политиката е свързана с желанието на Белгия да запази ядреното производство като част от енергийния си баланс и да ограничи зависимостта си от внос на електроенергия. През 2025 г. атомната енергия е осигурила около 33% от произведеното в страната електричество. Правителството вече разглежда и възможността да удължи работата на двата действащи реактора до 2045 г. и да развива нови ядрени мощности.

На 30 април 2026 г. белгийската държава и "Енжи" подписаха писмо за намерение да преговарят за придобиването на ядрените активи, задължения и отговорности на компанията в страната. Това би означавало държавата да поеме контрола не само върху действащите реактори, но и върху свързаните с ядрените мощности дейности и разходи. Именно финансовите задължения, включително за извеждането от експлоатация на спрени реактори и управлението на ядрените отпадъци, са сред сложните въпроси в преговорите.

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