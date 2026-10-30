Природният газ е поевтинял с 14,5% за година у нас до 0,0654 евро за киловатчас, докато средната цена в Евросъюза е паднала до най-ниското си равнище от 2022 г.

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България отчита най-голямото поевтиняване на природния газ за домакинствата в Европейския съюз през първата половина на 2026 г. Цената у нас е намаляла с 14,5% спрямо същия период на миналата година и е достигнала 0,0654 евро за киловатчас (kWh), показват данните на Евростат.

Като цяло в ЕС средната цена на газа за битовите потребители е спаднала до 0,11 евро за киловатчас. Това е с 10,2% по-малко спрямо втората половина на 2025 г. и с 3,5% под равнището от първите 6 месеца на миналата година. Цената е най-ниската, отчетена в ЕС от първата половина на 2022 г. Данните показват и връщане към обичайните сезонни колебания на цените, наблюдавани преди енергийната криза от 2022 г.

Въпреки отчетения спад България не е сред страните с най-евтин газ за домакинствата. Най-ниска е цената в Унгария - 0,03 евро за киловатчас, следвана от Хърватия с 0,05 евро, а в Румъния и Словакия тя е по 0,06 евро.

На другия полюс е Швеция, където битовите потребители плащат средно 0,22 евро за киловатчас. Следват Нидерландия с 0,16 евро и Франция и Португалия с по 0,13 евро.

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След България най-голямо поевтиняване на газа на годишна база е отчетено в Гърция - с 11,3%, и Испания - с 10%. В 12 от държавите с налични данни цените са се понижили, в 7 са се повишили, а в 4 са останали без съществена промяна.

Най-силно поскъпване е регистрирано в Румъния - с 9,3%, Хърватия - с 8,9%, и Словакия - с 6,6%.

При сравнение на цените според покупателната способност картината е различна. Този показател отчита и разликите в ценовите равнища и доходите между отделните държави. По него най-скъп е газът в Швеция - 17,7 единици на 100 киловатчаса, следвана от Португалия с 15 и Нидерландия с 13,8. Най-ниски са стойностите в Унгария - 4,3, Люксембург - 6,6, и Хърватия - 6,8. България е с показател 10,3.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.