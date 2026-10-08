По-добрата инфраструктура, повече инвестиции и диверсификацията на доставките са ключови за конкурентоспособността на страната и региона

1557 Снимка: БТА

България не трябва да остава в периферията на Европейския съюз, а да бъде в центъра на европейските проекти, особено когато става дума за енергийна свързаност. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев по време на международната конференция "Енергиен алианс в ЦИЕ - Централна и Източна Европа заедно за конкурентно и сигурно енергийно бъдеще" в "Гранд хотел София".

По думите му това може да стане чрез по-добра инфраструктурна свързаност, повече инвестиции, включително публично-частни партньорства в трансгранични проекти, както и чрез по-голяма диверсификация на енергийните доставки.

Пулев подчерта, че България подкрепя зеления преход, но той трябва да бъде реализиран така, че да не отслабва допълнително конкурентоспособността на европейската икономика и да не създава нов ценови натиск за бизнеса и потребителите. "Ние сме за зеления преход, ние сме за всички зелени политики, но те трябва да станат по начин, по който не нарушават още повече нивото на конкурентоспособност на Европа. Те не трябва да водят до допълнителен ценови натиск, те трябва да бъдат съобразени с нуждите на държавите", заяви вицепремиерът.

Той изрази увереност, че България и останалите държави от Централна и Източна Европа могат да защитават по-успешно интересите на индустрията и потребителите, ако действат заедно. "Заедно сме по-силни на основата на партньорски дух, открит диалог и една по-силна интеграция между икономическите партньори", категоричен беше Пулев.

По думите му световната икономика преминава през безпрецедентна трансформация, а енергетиката има ключова роля за всяка индустрия. "Енергетиката е кръвоносната система на всяка една индустрия, на всяка една икономика. И знаем, че към момента текат редица геополитически процеси, които преначертават глобалната карта на енергетиката, на икономиката, на индустрията", коментира министърът, цитиран от БТА.

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Той посочи, че последствията от войните и геополитическото напрежение се усещат пряко от бизнеса и домакинствата чрез прекъснати доставки, по-високи цени, инфлация и загуба на конкурентоспособност. "Знаем, че всяка една бомба, всяка една ракета, която пада в Украйна и в Иран, се усеща във всяко едно домакинство, в дома на всяко едно семейство и в офиса на всеки един бизнес, на всяка една индустрия - под формата на разкъсани доставки, на ценови шок, на инфлация, на загуба на конкурентоспособност", каза Пулев.

Според него една от основните задачи пред правителството е да търси решения на национално ниво за проблеми, породени от глобални процеси. Той увери, че това се прави чрез диалог с бизнеса и водещи експерти.

Пулев отбеляза и предприетите от правителството мерки в подкрепа на различни групи от населението, индустрията и малкия и средния бизнес. Сред основните приоритети той постави и административната реформа. Като конкретна мярка министърът посочи отмяната на забраната за износ на дизелово гориво, която според него не е довела до недостиг на горива в страната. "По този начин ние наляхме допълнителна ликвидност не само в "Лукойл Нефтохим Бургас", но и генерално в индустрията", коментира Пулев.

Като по-дългосрочна задача той посочи подготовката на законодателство за публично-частните партньорства. Целта е да се привлече частен капитал, който да бъде комбиниран с европейско финансиране за модернизация на инфраструктурата. "Ние сме изправени пред огромното предизвикателство, предвид неоптималното състояние на фиска, на публичните финанси, да намерим нужния ресурс, да мобилизираме частен капитал в комбинация с интелигентно използване на европейски средства, да направим една цялостна модернизация на инфраструктурата в страната", заяви икономическият министър.

Конференцията е организирана от Българската петролна и газова асоциация и се провежда под егидата на Министерството на енергетиката.

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