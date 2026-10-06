Мощността на двата ядрени блока е свалена с около 90 MW, а натоварването на централата е над 1820 MW при капацитет над 2000 MW

4101 Източник: ЕСО, архив

АЕЦ "Козлодуй" превантивно намали с около 90 MW общата мощност на 5 и 6 блок заради продължаващото понижение на нивото на река Дунав.

Мярката е предприета днес с решение на работната група, която следи за безопасната и надеждна работа на ядрените мощности при продължителен спад на речните нива, съобщиха от атомната централа

В резултат на ограничението общото натоварване на двата блока е над 1820 MW, при общ капацитет над 2000 MW.

Причината за превантивното намаляване на мощността е продължаващият спад на нивото на Дунав.

Прогнозите показват, че тенденцията може да се запази, поради което според действащите процедури е възможно да бъдат предприети и допълнителни мерки.

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Всички действия на АЕЦ "Козлодуй" се съобразяват с хидроложката обстановка и се координират с Министерството на енергетиката и Електроенергийния системен оператор.

Мерките са част от процедурите за гарантиране на безопасната и надеждна експлоатация на ядрените мощности при продължително понижаване на нивото на реката.

За 5 блок това е поредно намаляване на мощността заради ниското ниво на Дунав. През август мярката беше предприета на два пъти в рамките на по-малко като производството на блока общо беше свито с около 15% - от 1010 до 850 мегавата. В края на август централата започна поетапно възстановяване на мощността на блока

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